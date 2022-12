¿Quién es el líder del cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán?

A-AA+

Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Édgar, Alejandrina Giselle, Ovidio, Joaquín, Griselda Guadalupe, Emali y María Joaquina, son los nombres de los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo".

Algunos integrantes de la dinastía se han ganado el nombre de "Los Chapitos" o "Los Menores", como los llama su padre.

Hijos de diferentes matrimonios, "Los Chapitos" tomaron el lugar de su papá, y continuaron con su propia organización luego de que éste fuera detenido en 2016.

Y como toda organización criminal necesita tener un cabecilla que la dirija, "Los Chapitos" se encargaron de ello, por lo que así se concentra su estructura:

Los líderes de "Los Chapitos". Conocido como "El rey de la cocaína", Iván Archivaldo "El Chapito" es el hijo consentido del Chapo Guzmán.

Apareció en el radar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en 2005 cuando un testigo protegido lo señaló como uno de los principales cabecillas del Cártel de Sinaloa (CDS).

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como "El Alfredillo", es líder de una de las facciones del cártel de Sinaloa, junto a Ovidio, quien es su medio hermano.

Ovidio Guzmán López "El Ratón" es quizá el más famoso, en buena parte por "El Culiacanazo"; su arresto convirtió las calles de Culiacán, Sinaloa, en un campo de guerra en el que comandos terminaron por forzar a las fuerzas armadas a liberarlo.

Aunque se le conoce por ser el más discreto de los hijos del Chapo, "El Alfredillo" fue uno de los hijos del Chapo que fue secuestrado en el restaurante de Jalisco, conocido como "La Leche".

Jesús Alfredo fue el hijo del capo que se tomó una foto con la actriz Kate del Castillo cuando su padre estuvo prófugo.

Otros hijos de "El Chapo". Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar es hermana de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo. En el 2020, la joven se casó con Edgar Cázares, presunto sobrino de Blanca Margarita Cázares, denominada como "La Emperatriz del narco".

Edgar Guzmán López fue asesinado en 2008 en las inmediaciones de un centro comercial de Culiacán, Sinaloa. Ese hecho significó el cisma entre "El Chapo" y sus primos, los Beltrán Leyva, pues el líder del cártel de Sinaloa creyó que sus parientes habían asesinado a su hijo, aunque en realidad, fue uno de sus lugartenientes, quien lo confundió con un rival.

Por su parte, Joaquín Guzmán López es el menos conocido de los hijos del Chapo. Según el Departamento de Justicia también es conocido como "El Güero", "Moreno" o "Güero Moreno", pero no existen fotos de él.

Griselda Guadalupe, hermana de Ovidio y Joaquín, se llama igual que su madre y al parecer, se mantiene alejada del narcotráfico.

Las gemelas Emali y María Joaquina, hijas de Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro nacieron en agosto de 2011 en Los Ángeles, California. Actualmente, su mamá también se encuentra en una prisión norteamericana, acusada de cometer tres delitos relacionados con el narcotráfico.

El hijo desconocido de "El Chapo" con Lucero Sánchez la "Chapodiputada" mantiene su nombre en incógnito, así como su paradero. Éste fue concebido cuando el capo a volvió a ser detenido, pues Lucero lo visitaba en el penal del Atiplano.

Rosa Isela Guzmán Ortiz, supuestamente es la hija mayor del capo y tiene un hijo con Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", hijo de Ismael "El Mayo" Zambada.

En el 2016, el periódico The Guardian publicó una entrevista en la que la joven aseguraba ser hija del Chapo Guzmán.

Sin embargo, tras la entrevista, Emma Coronel Coronel publicó un comunicado en el que señalaba que Rosa Isela no es hija de Guzmán y que incluso le pedirían una prueba de ADN.

Objetivos prioritarios del gobierno mexicano y la DEA. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán son un objetivo prioritario de su gobierno, pero dejó en claro que si están en territorio nacional le corresponde detenerlos a la autoridad mexicana, porque no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esa materia.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares (por persona) por información que conduzca al arresto y/o procesamiento de dos hijos de "El Chapo" Guzmán.

En mayo, la DEA arreció la campaña en pos de "Los Menores" al distribuir carteles con las fotos y recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de los grandes capos.

Por Rafael Caro Quintero, el hombre más buscado por la DEA y por quien se ofrecen 20 millones de dólares; Ismael Zambada García, "El Mayo", por quien se ofrecen hasta 15 millones de dólares; "Los Chapitos", Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, por quienes se ofrecen 5 millones de dólares por cabeza (más de 100 millones de pesos); Ismael Zambada Imperial, "Mayito", hijo del "Mayo"; Alfonso Limón Sánchez, operador del Chapo, y Alfonso Arzate García, "El Aquiles". Combinadas, las recompensas suman 45 millones de dólares.