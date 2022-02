¿Quién es Jesusa Rodríguez, posible Embajadora de México en Panamá?

Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesusa Rodríguez, es la senadora morenista que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la Embajadora de México en Panamá, luego de que esta mañana, durante la conferencia matutina, informó que el historiador Pedro Salmerón no será el embajador, "la ministra de Panamá nos pidió que no enviáramos la solicitud (de su nombramiento como embajador) porque no iban a dar el beneplácito", señaló el mandatario.

Ante el desistimiento de Pedro Salmerón, quien tiene acusaciones de acoso por parte de varias estudiantes del ITAM y la UNAM, López Obrador informó que Jesusa Rodríguez es su nueva propuesta para ocupar la Embajada de México en Panamá. Justo la senadora que causó polémica por sus declaraciones sobre la Conquista Española: "Cada que comas tacos de carnitas festejas las caída de Tenochtitlán", y quien también dijo que "come cadáveres de animales es nuestro propio suicidio".

Jesusa Rodríguez, nació en la Ciudad de México en 1955, estuvo en el Senado de la República entre 2018 y 2021, como suplente de Olga Sánchez Cordero, cuando ésta abandonó su cargo para estar al frente de la Secretaría de Gobernación. Pero ¿quién es Jesusa Rodríguez?

Antes de llegar al Congreso, Rodríguez desempeñó una multifacética carrera artística. Ha sido directora de teatro, dramaturga, actriz y hasta cantante. Ha dirigido más de 300 espectáculos durante su carrera profesional, entre las obras que montó se encuentran: ¿Cómo va la noche, Macbeth?, una adaptación a obras de William Shakespeare; Coatlicue, donde hace una parodia de los políticos mexicanos frente a los problemas de su país, Trece señoritas, donde representó a Frida Kahlo.

Entre 1971 y 1973, Jesusa Rodríguez estudió en el Centro Universitario de Teatro y fue alumna del director Julio Castillo, cuyo trabajo marcó su carrera.

En 1980 compró junto a la actriz argentina Liliana Felipe, quien hoy es su esposa, el Teatro de la Capilla. Lo remodelaron y optaron por convertirlo en un cabaret: El Hábito, en el que llegó a presentarse Chavela Vargas.

De 1994 a 1997 tuvo la beca Arts and Humanities de la Fundación Rockefeller.

Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, su pareja, realizaron juntas una gira de cinco años por Europa presentando una versión de Don Juan, de Mozart.

Desde 2005, tanto ella como su esposa abandonaron su proyecto El Hábito para dedicare por completo al activismo político.

Rodríguez ha participado en mítines de Andrés Manuel López Obrador desde las elecciones de 2006. También participó en "Por los Demás", el cuestionado fideicomiso que promovió Morena que supuestamente ayudaría a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017.

Durante las campañas electorales de 2018, Jesusa manifestó públicamente su inconformidad ante la alianza electoral de Morena con el partido de derecha Encuentro Social. "Morena es respeto y el PES es intolerancia. Es una ofensa para los homosexuales, para las mujeres, para el derecho a decidir. No es cualquier cosa, estamos hablando de derechos humanos", comentó.

En su paso por el Senado de la República, Jesusa Rodríguez fue famosa por sus "performances" y su defensa de temas como el aborto, las mujeres, los indígenas y la mariguana, fue defensora del maíz portando cabezas olmecas; incluso apoyó un punto de acuerdo para reivindicar a la Malinche; pero también fue una de las voces que se opuso contra la candidatura de Félix Macedonio Alcalá como gobernador de Guerrero.

También se opuso desde la tribuna a las corridas de toros y estuvo contra que fuera declarada patrimonio de la humanidad, para lo cual simuló una tortura, imitó colgarse de una rama y clavarse una varilla. Y llamó a "expulsar a la Coca-Cola de México" como parte de su combate a la comida "chatarra".