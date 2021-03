¿Quién es la hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval?

"El Juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit", señaló.

Anunció que buscará la colaboración de la Interpol para emitir la ficha roja para localizar al exgobernador y su hija.

De acuerdo con las pesquisas, durante su mandato como gobernador de Nayarit, Sandoval Castañeda y el ex fiscal Édgar Veytia se relacionaron con actividades ilícitas como el secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y homicidio.

Desde 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló seis cuentas de Sandoval Castañeda y hace dos semanas bloqueó otras dos.

Hoy, Ana Lilia López, esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta, que intervenga en el caso del exmandatario y de su hija Lidy Alejandra, pues afirma que es una "encarnizada persecución política".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, López solicitó una audiencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que acredite con documentos oficiales la investigación y "no la historia de escándalos que se han fabricado".

¿Quién es Lidy Sandoval López?

Lidy Alejandra Sandoval López es hija de Roberto Sandoval Castañeda y Ana Lilia López Torres. Roberto Sandoval fue gobernador de Nayarit del 2011 al 2017, puesto al que llegó tras ser edil de Tepic con el PRI.

Lidy Alejandra es diseñadora gráfica, como dice su perfil en Twitter y está acusada de "lavado" de dinero.

La hija del exgobernador de Nayarit está señalada porque su papá puso a su nombre propiedades para blanquear los fondos con los que fueron adquiridas, pero ella no tenía capacidad económica para cubrir esos gastos porque en aquel entonces era estudiante universitaria.

Hace 3 años, EL UNIVERSAL informó que la Fiscalía de Nayarit aseguró cinco inmuebles propiedad del ex gobernador Roberto Sandoval y su familia como una medida precautoria por la investigación que se sigue en contra del ex mandatario por enriquecimiento ilícito.

El primer aseguramiento se realizó en el inmueble donde se ubica la Fundación Ríe, en la colonia El Pedregal de San Juan, en el cual se brindan sesiones de equinoterapia para niños con capacidades diferentes.

La fundación está a cargo de Lidy Alejandra Sandoval López, hija mayor del mandatario, y entre los socios están Saúl El Canelo Álvarez y Hugo Ismael Sánchez Sandoval, sobrino del ex mandatario, asesinado el 19 de septiembre de 2017, el mismo día en que Roberto Sandoval dejó el cargo.

La finca se rentaba para bodas, celebraciones privadas y eventos partidistas del PRI en Nayarit, y la fundación ha sido señalada como una fachada para presuntamente encubrir la compra de caballos finos por parte del ex gobernador.

También se aseguró un predio de más de 39 mil metros cuadrados en el ejido La Cantera, de Tepic, que en 2013 fue adquirido por la actual senadora del PR,I Margarita Flores Sánchez, y vendido un año después en 5 millones de pesos a una inmobiliaria de la Ciudad de México, cuyo registro no existe.

Según la escritura pública 3586 —fechada en enero de 2015 y emitida por los notarios 15 y 20 de Tepic—, el 10 de junio de 2014 Flores Sánchez recibió 100 mil pesos en efectivo para pactar la venta y el 23 de diciembre de ese año la empresa L-Inmo S.A. de C.V. realizó una transferencia bancaria por 4 millones 900 mil pesos a nombre de la senadora.

En el documento se establece que la empresa fue constituida legalmente el 11 de diciembre de 2014 en la Ciudad de México, 12 días antes de pagar la totalidad del predio, y su único administrador es Daniel Alberto Murad Millet, quien en varias ocasiones ha aparecido como candidato plurinominal suplente en los listados del Partido Nueva Alianza para el Congreso de la Unión. Sin embargo, en una consulta realizada por EL UNIVERSAL en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México no se encontró ningún dato de la empresa.

Además de estas dos propiedades, la Fiscalía aseguró una residencia en construcción en el exclusivo fraccionamiento Bonaterra de la capital nayarita, cuya propiedad es de Lidy Alejandra Sandoval, hija del ex gobernador de Nayarit; otra en la colonia Doctor Leyva, de Tepic, y una más en el fraccionamiento Lago David, en el ejido El Armadillo, de la capital nayarita.

En aquel momento, Lidy estaba embarazada, como contó una amiga suya al periódico local Crítica digital. "Que mal que actúen contra mi amiga por cuestiones políticas contra su padre, mi amiga nada tiene que ver con sus cosas, ella tiene 7 meses de embarazo y puede resultar afectada ante esto, haremos responsables a la fiscalía de lo que pase", dijo la joven, quien también reveló que la hija del exgobernador obtuvo esas propiedades mediante un crédito bancario con "El Bajío".