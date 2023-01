Quién es "Pool" líder criminal que encabezó ataque contra Gómez Leyva

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que las personas detenidas por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, son integrantes de una célula criminal liderada por Pedro "N", alias "Pool".

En este día se detuvieron a otras 5 personas, entre ellas el hombre que detonó el arma contra la camioneta del periodista, de acuerdo a la información de ForoTV, Pedro Pool, es él vínculo entre los autores materiales e intelectuales, además que él encabezó la operación.



¿Quién es Pedro "N", alias "Pool"?

La célula criminal de Pool Pedro "N" opera en la Ciudad de México y el Estado de México, además de que este grupo delictivo contaba con casas de seguridad en las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa y la Gustavo A. Madero. "Pool" tiene antecedentes por los delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo, además que estuvo en prisión en donde conoció a varios jefes criminales que operaban en el Valle de México.

En 2003, fue detenido y enviado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte por el homicidio de Pedro Antonio Castro Ayala en la colonia Balbuena, en donde compartió dormitorio con José Mauricio, alias "El Tomate", fue reclutado por Juan Balta y conoce a Enrique alias "El Vaquero".

"El tomate" fue cabecilla del cartel de La Unión, quién participó en la masacre de la Plaza Garibaldi en 2018, Juan Balta fue traficante en Iztacalco y junto con sus sicarios se les atribuye el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, "El Vaquero" es secuestrador vinculado a varios casos.

Tras su liberación decidió formar su propio grupo criminal dedicado al sicariato, la extorsión, y dicha organización fue contratada para acabar con la vida del periodista Ciro Gómez Leyva el pasado 15 de diciembre. La célula criminal utilizaba gorras con el logotipo del Cártel de Jalisco Nueva Generación para cobrar cuotas en los tianguis y mercados sin tener relación con la organización, simplemente era el lazo con los comerciantes.

De acuerdo con las investigaciones "Pool", viajaba a bordo del Seat Ibiza, el cual se interpuso en el paso de la camioneta del periodista durante el atentado, presuntamente recibieron un pago de 400 mil pesos por el acto delictivo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades.



¿Quién es "El Tomate"?

El 14 de septiembre de 2018, en la Plaza Garibaldi de Ciudad de México, 3 sicarios disfrazados de mariachis dispararon contra un grupo de personas, el conflicto fue por el enfrentamiento de la Unión Tepito y la Fuerza Anti Unión, con un saldo de siete heridos y seis muertos. José Mauricio Hernández Gasca, alias "El Tomate" fue líder del cártel de la Unión Tepito, fue detenido y puesto en libertad debido a que el testigo que lo acusaba ya no regresó a ratificar su denuncia.



¿Quién es Juan Balta?

Abril Cecilia Pérez Sagaón fue asesinada por disparos frente a sus hijos el 25 de noviembre del 2019, cuando iba rumbo al aeropuerto de la capital. El autor intelectual fue su exesposo Juan Carlos García, exdirector de Amazon.

Juan Balta fue detenido en 2018 en Cancún, pero seguí operando desde la cárcel como socio de La Unión Tepito, además conformó una célula delictiva que operaba en Iztapalapa e Iztacalco.



¿Quién es "El Vaquero"?

Enrique Armendáriz Reyna "El Vaquero" dirigió una banda de secuestradores, para el 2017 fue acusado de tres plagios simultáneos desde la Penitenciaría de Santa Martha, en Zona Diamante, espacio que funge de máxima seguridad. Las autoridades ingresaron al centro penitenciario para aislarlo mientras entraban a la casa de seguridad y rescataban a las víctimas para que no diera el “pitazo” y se pusiera en riesgo la vida de las víctimas.