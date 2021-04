¿Quién es Saúl Huerta, diputado acusado de abuso?

Benjamín Saúl Huerta Corona, actual diputado federal por Morena, fue detenido ayer en un hotel ubicado en la calle Roma, de la colonia Juárez, acusado de abusar sexualmente de un joven de 15 años.

El menor de edad relató que Huerta Corona le bajó los pantalones y tocó su pene. Además, la víctima contó que ingresaron a un hotel, luego de que el diputado morenista le dio un refresco, que le hizo sentirse mal.

Aunque Huerta Corona fue detenido, pero fue puesto en libertad, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) indicó que su defensa alegó fuero, por lo que incluso se dirigió a la Cámara de Diputados y votó en la sesión legislativa.

Saúl Huerta actualmente es diputado federal por el distrito 11 de Puebla, fue elegido por mayoría relativa y busca reelegirse en estas elecciones 2021.

"En Morena, no luchamos por un cargo, luchamos para defender la esperanza del país. ¡Vota por los candidatos de Morena, vota por Saúl Huerta para Diputado Federal!", escribió hace unos días, como parte de su campaña.

En un audio difundido por Ciro Gómez Leyva, la madre del menor habla con el diputado Huerta Corona, quien le pide que no denuncie el presunto abuso sexual a su hijo, "que no lo destruya".

También en sus redes sociales, el legislador por Puebla ha asegurado que "el poder sólo es virtud, cuando se pone al servicio del pueblo".

Saúl Huerta es licenciado en derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), es docente en derecho y cuenta con diplomados en políticas públicas y mercadotecnia política.

Además es director del bufete Huerta Alcobas Segovia y Asociados, asesor jurídico en la Notaría Pública N°10 y Abogado externo de Grupo Proyecta.

Tras ser liberado por utilizar su fuero, el legislador dijo que era víctima de una extorsión y un chantaje, por lo que se le acusó "falsamente" de haber cometido un abuso contra un menor de edad. Dijo que fue una detención arbitraria y la violación a su derecho de presunción de inocencia.

Antes de su paso por Morena, el diputado Saúl Huerta fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde fue Coordinador de la CNOP en Puebla y candidato a la presidencia municipal de Puebla en el 2010.

En otros aspectos ajenos a la política, Huerta Corona es fundador y presidente de la Liga de Futbol México 70, Miembro del Consejo Directivo por la fundación y construcción del Bachillerato plantel U-1 del Colegio de Bachilleres de Puebla y Presidente de Civil Valor y Fuerza de Juntas Auxiliares e Inspectorías.