¿Quién es Uriel Carmona Gándara, el "fiscal carnal"?

CUERNAVACA, Mor., agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Su designación como fiscal de Morelos en febrero de 2018 no fue una casualidad, dicen exlegisladores que "operaron" en el Congreso del Estado a favor de Uriel Carmona Gándara. En diversas reuniones el gobernador en turno, Graco Ramírez (2012-2018), observó que el exnotario público tendría más agallas que el entonces encargado de la fiscalía estatal, Javier Pérez Durón, para enfrentar las adversidades que vendrían después de su salida.

Y no se equivocó Graco, cuentan exdiputados que cabildearon la mayoría legislativa, porque desde el principio Carmona Gándara protegió al exgobernador junto con el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, exconsejero jurídico de Graco Ramírez.

Aguantó lo más que pudo y eso provocó cargar con el estigma de "fiscal carnal" y una rivalidad con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, desde el inicio de su administración en octubre de 2018. Todos los intentos del Ejecutivo estatal por deponerlo del cargo fueron inútiles, y eso provocaría una alianza natural del fiscal con diputados de oposición para enfrentar al gobernador.

El caso más reciente que avivó las diferencias entre el fiscal y Cuauhtémoc Blanco fue la filtración de un audio donde se descubrió la confabulación del fiscal Uriel Carmona, abogados y un grupo de diputados, para hacer efectivo un juicio político contra el mandatario morelense por la causal de omisión en sus funciones.

Uriel Carmona pertenece a una familia de notarios y exmagistrados en Morelos y en diciembre de 2020 fue puesto a prueba cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de desafuero en su contra por incumplir con los exámenes de control de confianza al momento de su designación en el Congreso de Morelos.

El fiscal sorteó ese obstáculo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su fuero y determinó que no podría ser removido de su cargo por la falta del examen de control de confianza. El 12 de julio pasado al Corte ratificó el fuero constitucional e impidió que la FGR lo sometiera a proceso.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Uriel Carmona cuenta con la especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Su experiencia profesional considera jefe del departamento de Control de Procesos de la FGE de Morelos, agente del Ministerio Público y secretario de estudio y cuenta del Juzgado Tercero de Distrito, así como titular de la Notaría seis de la primera demarcación notarial en el estado.

Conforme al reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal en casos de ausencias temporales del Fiscal General será suplido por el titular de la Fiscalía Regional Metropolitana, quien ya asumió el cargo.

Al final los únicos que alzaron la voz en contra de su aprehensión fueron el exgobernador Graco Ramírez y el Congreso de Morelos. El primero lo hizo en su cuenta de Twitter y los segundos emitieron un comunicado para acusar violación al Estado de derecho, pero también surgieron voces de organizaciones civiles que piden procesar al fiscal por los feminicidios no resueltos.