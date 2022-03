¿Quién es Zedillo? Traición, Fobaproa, Acteal, dice AMLO tras críticas del expresidente

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió mejor preguntarle a Carlos Salinas de Gortari quién es Ernesto Zedillo Ponce de León, el exmandatario mexicano que ayer reapareció en los reflectores públicos con una crítica a los gobiernos de izquierda de Latinoamérica.



Ayer, Zedillo Ponce de León, quien fuera presidente de 1994 a 2000, dijo: "Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encausen firmemente en el camino del desarrollo. No es sorprendente que los países latinoamericanos hayan figurado entre los que tuvieron los peores índices de morbilidad y mortalidad en 2020".

Hoy, López Obrador le contestó:

"Pues es de esperarse, ¿no? ¿Quién es Zedillo? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran Salinas quién es Zedillo. En lo que a mí corresponde, tengo claro que fue él quien convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Una deuda de tres billones de pesos. Es el que acabó con los trenes de pasajeros. Toda la historia del ferrocarril la derrumbó. De un plumazo privatizó, se los entregó a dos empresas, y tuvo el descaro de que cuando terminó su Gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras, a las que les entregó el ferrocarril nacional".

El presidente dijo que "ya ni hablo de Acteal", es decir, de la Matanza de Acteal, como se le conoce al atraque de paramilitares en esa comunidad de Los Altos de Chiapas el 22 de diciembre de 1997. Indígenas tsotsiles de la organización "Las Abejas" que oraban en una iglesia fueron masacrados: 45 muertos, entre ellos niños y mujeres embarazadas.

Zedillo dijo que era "un conflicto étnico entre comunidades". Los defensores de derechos humanos dijeron que fue un ataque deliberado, orquestado por el Gobierno de Ernesto Zedillo.

"¿Y cómo piensa Zedillo? Como piensa Salinas como piensa [Mario] Vargas Llosa, como piensa Enrique Krauze. Forman parte del pensamiento conservador neoliberal", agregó.

"A diferencia de Zedillo –dijo el presidente–, con un Gobierno caracterizado por corrupción, [ahora] no hay corrupción hoy. Hemos ahorrado. Compramos vacunas: 45 mil millones de pesos en vacunas. Levantamos del suelo, como nos los dejaron, los hospitales; conseguimos médicos y equipos, para no dejar sin atención. Ahí está Mexico en lugar 10 de vacunas".

"Me llena de satisfacción que estén en contra de nosotros. Si estuviesen a favor de nosotros entonces sí me preocuparía. Diría: ´¿qué está pasando? Fue puro jarabe de pico la transformación, sigue lo mismo, es más de lo mismo, es gatopardismo´", agregó el Presidente.

"Si Zedillo declara eso es porque vamos muy bien. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos para adelante. Esa es la democracia: que haya debate. El que podamos dar a conocer lo que pensamos. Que no se opte por la hipocresía, por pensar de una manera y no decirlo, o decir que ´soy independiente, soy centrista, soy moderado, yo no tomo partido´. No. Esta banqueta es muy angosta, no hay para dónde hacerse", manifestó.