Quién fue Digna Ochoa y Plácido

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- En enero de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se reabriría la investigación en el caso Digna Ochoa y Plácido, hoy miércoles, en el vigésimo primer aniversario de la muerte de la defensora de derechos humanos, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad y emitió una disculpa pública.

En el acto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, el Estado mexicano se comprometió a esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por la muerte de Digna Ochoa, para lo cual la fiscal de la Justicia de la Ciudad de Mexico, Ernestina Godoy, anunció la reapertura del caso y la creación de una comisión multidisciplinaria integrada por expertos para llevar a cabo una profunda investigación.

---Digna Ochoa y Plácido, la mujer que fue contra funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas

La licenciada Digna Ochoa y Pla?cido fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, colonia Roma, la tarde del 19 de octubre de 2001.

Digna Ochoa era una destacada defensora de derechos humanos en México que participó en investigaciones de alto perfil y su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico, con un disparo en una pierna y otro en la cabeza, y un disparo más en un sillón.

Trabajó en casos en los que se encontraban implicados funcionarios y miembros de la Procuraduría General y de las fuerzas armadas involucrados en graves violaciones de derechos humanos.

---Digna Ochoa y Plácido, amenazas y secuestros

Antes de su asesinato, Digna Ochoa había sido víctima de diversas amenazas y secuestros.

El primero se presentó el 9 de agosto de 1999 cuando fue privada de su libertad por cuatro horas.

Un mes después, el 3 de septiembre, se recibieron textos de amenaza por correo en el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (PRODH), lugar en el que laboraba.

---Las peticiones no atendidas por el Estado mexicano y el asesinato de Digna

Solicitó medidas cautelares el 7 de septiembre de 1999, para ella y los miembros del Centro PRODH.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentaron una petición inicial de medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) por violación de derechos humanos en perjuicio de Digna Ochoa por parte del Estado mexicano ante la falta de investigación de los ataques y secuestros sufridos.

En 1999 la Comisión IDH sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa. Después de casi dos años, la Corte IDH dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del Centro PRODH. Dos meses después, Digna fue asesinada.

---Suicidio, causa de muerte de Digna Ochoa y Plácido, según diligencias

El Estado supuestamente investigó por 10 años; practicaron diversas diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos; se tomaron pruebas testimoniales, fotográficas, entre otras.

No obstante, la Comisión IDH determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación en función de la imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la indagatoria, que determinó que la muerte fue suicidio.

Se pudo saber que hubo deficientes actuaciones ministeriales y forenses respecto a la cadena de custodia para los indicios recabados en la escena de los hechos, deficiencias en la necropsia, falta de perspectiva de género en la investigación, ausencia de procedimientos periciales modernos, poca disponibilidad de recursos humanos y materiales.

Al determinarse que había sido por suicidio, el 6 de mayo de 2003 los familiares de Digna Ochoa ofrecieron a la fiscalía pruebas periciales que apuntaban a que Digna no tenía intenciones de suicidarse, pero estas fueron rechazadas o incluidas parcialmente.