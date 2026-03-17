"Quien no quiera aportar, que no aporte", ataja Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "a quien no quiera aportar, que no aporte", en el marco de las donaciones que se llevan a cabo para apoyar a Cuba. Criticó "las mentiras y calumnias" hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien invitó a donar a una cuenta bancaria.

"Aprovecho para decir, porque siguen con esta cantaleta de que cómo es posible que se abra una cuenta para aportar: Quien no quiere aportar, que no aporte. Y quien quiera aportar, que aporte. Desde nuestro punto de vista, tiene un sentido solidario y fraterno a un pueblo en sufrimiento. Entonces, quien no esté de acuerdo, pues está en su derecho", expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de marzo, señaló que las críticas hacia el apoyo a la isla tienen connotaciones de "mucha mezquindad" y no de fraternidad como lo hacen ver columnistas.

"Estas mentiras absurdas y calumnias que se hicieron durante todo el domingo y ayer todavía, hoy también muchísimas columnistas, que lo que hagamos no importa, ellos van a estar en contra. Pues no tiene que ver con el sentido fraterno, sino con mucha mezquindad; repito mi argumento y estoy convencida", explicó.

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El sábado pasado, el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir de su retiro en defensa de Cuba. En un posteo en su cuenta personal de X, AMLO hizo un llamado a la población mexicana a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto contra las cuerdas a ese país.

Sobre la apertura de inversiones de personas cubanas que se encuentran afuera de la isla, la mandataria señaló que es una decisión soberana de ese país, lo que representa un cambio en sus políticas.

"Hay que reconocer que están buscando distintas opciones para el pueblo de Cuba. Y es histórico porque fueron muchos años donde esto no se permitía y es una decisión de ellos de abrir inversiones y también propiedades, particularmente cubanos que salieron de Cuba y que hoy se les invita a poder tener negocios en la isla", destacó la jefa del Ejecutivo.