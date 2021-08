"Quien no quiera llevar a sus hijos a la escuela, por alguna razón, es libre", reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió este viernes al pronto reinicio de clases presenciales, pues aseguró que no se pueden seguir teniendo a los niños encerrados y dependiendo por completo de Nintendo.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Sector Naval de Los Cabos, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los videojuegos son "enajenantes y muy tóxicos", pues acusó que los menores están recibiendo bombardeo de información y de violencia.

"(El regreso a clases) es super esencial, es básico, es fundamental, o sea, la verdad, ya no podemos tener a los niños encerrados, o dependiendo por entero, por completo del Nintendo. Eso de veras es muy tóxico.

"Yo soy muy respetuoso, de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, hay violencia en los juegos, sobre todo están ensimismados y el ser humano no puede vivir así somos eminentemente sociales. Tenemos que convivir con otros, y eso es lo que se logra en la escuela, por eso se aprende, no solo lo que se imparte como enseñanza, sino lo que se recoge de información, de experiencia de otros compañeritos, compañeritas, de los maestros, de los padres de familia, entonces eso no se puede sustituir, la educación presencial".

Acompañado por el gobernador Carlos Mendoza Davis, el presidente López Obrador indicó que en este regreso a clases todos deben de ayudar, desde madres y padres de familia hasta gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal, pero reiteró que el retorno a las aulas será opcional.

¿Sera obligatorio u opcional el regreso?

"Es opcional, aunque vamos nosotros a convencer y persuadir de que hace falta y es opcional, pero quien no quiera llevar a sus hijos a la escuela, por alguna razón es libre, y ahí poco a poco se va a ir regularizando, pero sí tenemos nosotros que reiniciar el ciclo escolar", dijo.

El presidente López Obrador recordó que México, junto con Bangladesh son los dos países que han mantenido más tiempo cerradas las escuelas, pues manifestó, afectará hacia adelante en el desarrollo escolar de los alumnos.

"Ya no se puede (mantener cerradas las escuelas), nos va a afectar hacia adelante. Y estamos a tiempo de recuperar lo que se perdió en este terreno, sobre todo lo que tiene que ver con lo social, con lo sentimental, con lo emotivo para niños, niñas y jóvenes", aseveró.