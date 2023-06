¿Quién quedaría en el puesto tras la renuncia de Sheinbaum?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL). - Luego que Claudia Sheinbaum anunció su separación del cargo definitivamente el siguiente viernes de la jefatura de Gobierno, la Constitución de la Ciudad de México indica la ruta que se seguirá para cubrir el puesto.

De acuerdo con el artículo 33 apartado D. numeral 2 indica que cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de Gobierno, que actualmente desempeña Martí Batres, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta.

No obstante, en caso de que la falta temporal se convierta en absoluta, en tanto el Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

"Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno no podrá remover o designar a las y los integrantes del gabinete sin autorización previa del Congreso. Dentro de los quince días siguientes a la conclusión del encargo, deberá entregar al Congreso un informe de labores", explica.

La Jefa de Gobierno se separa de su cargo a los cuatro años y cinco meses de haber asumido el cargo el 5 de diciembre de 2018, al ser así, el Congreso local no debe nombrar en secreto y por mayoría de dos terceras partes de las y los diputados presentes, una o un Jefe de Gobierno interino, en los términos que disponga la ley.

Cabe mencionar que, Sheinbaum es la cuarta Jefa de Gobierno que no concluye con su mandato, el primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo cargo solo fue por tres años, pues contendió por la presidencia en el 2000; Andrés Manuel López Obrador dejó el cargo para buscar por primera vez la presidencia de la república en 2006.

No obstante, Marcelo Ebrard fue el único que concluyó su administración, aunque también buscó la candidatura presidencial.

El tercero que renunció antes de tiempo fue Miguel Ángel Mancera, que se separó de la jefatura de gobierno a principios de 2018.