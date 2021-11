¿Quiénes deben sacar su credencial del INE para 2022?

Los jóvenes que están próximos a cumplir 18 años deberán tramitar su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre todo si viven en seis de los estados que tendrán elecciones en 2022.

Además, la credencial del INE es una identificación oficial, que sirve para realizar trámites.

Seis entidades federativas celebrarán elecciones ordinarias. Todas elegirán gobernador, y dos, la integración de la Legislatura y las personas integrantes de los Ayuntamientos.

Si vives en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo o Tamaulipas y cumples 18 años antes del 5 de junio de 2022, tramita tu credencial para votar.

Requisitos para sacar la credencial del INE

1. Primero, debes ubicar el módulo al que te toca ir.

2. Luego, debes hacer una cita.

Para sacar la cita, debes contar con un correo electrónico.

3. El día de tu cita, deberás acudir con un comprobante de domicilio con fecha no mayor a tres meses y un acta de nacimiento. Ambos en original y copia.

4. Recuerda ser puntual el día de tu cita.

No olvides seguir los siguientes protocolos de sanidad cuando acudas al Módulo:

-Portar el cubrebocas en todo momento.

-Permitir la toma de tu temperatura y la aplicación de gel antibacterial.

-Acudir sin compañía, a menos que requieras asistencia.

No se te permitirá el acceso al Módulo si presentas algún síntoma de Covid-19 o si no portas tu cubrebocas.

Elecciones 2022: Voto en el extranjero

Además, el INE pide a los ciudadanos originarios de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas participar en las elecciones mediante el voto en el extranjero.

Para participar, sólo necesitas ser originario de alguno de estos estados, tener tu credencial para votar vigente y manifestar tu intención de votar.

Si no cuentas con ella o ya se venció, puedes tramitarla en el consulado o embajada más cercanos al lugar donde resides. El trámite es gratuito y solo deberás hacer una cita y tener a la mano tu acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio.