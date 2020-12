¿Quiénes integran la hasta ahora Oficina de Presidencia?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya no se va a tener la Oficina de la Presidencia, tras la salida de Alfonso Romo.

En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente López Obrador señaló: "Ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina".

-Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores: Responsable de la elaboración de proyectos y asesoría a la Presidencia de la República para la toma de decisiones.

-César Yáñez Centeno, coordinador general de política y gobierno: Atiende las relaciones con los sectores públicos; procura la comunicación con dependencias y áreas de la administración pública. Tiene a su cargo el área de Atención Ciudadana.

-Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República: En su calidad de vocero, comunica las acciones del Gobierno de México; establece relación con los representantes de los medios de comunicación y coordina las campañas de difusión.

-Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Presidente: responsable de la agenda presidencial.

-Eduardo Villegas Megías: coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México.

-Gabriel García Hernández, coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo: Coordina a los delegados estatales y regionales del gobierno federal. Ejecuta

los programas integrales de desarrollo económico-social en beneficio de las comunidades, pueblos, municipios y estados.

-Emiliano Calderón Delgado, coordinador de Estrategia Digital Nacional: Desarrolla tecnologías de la información y comunicación para uso de la Administración Pública Federal (APF). Elabora, orienta la emisión y ejecución de políticas públicas y lineamientos en sistemas digitales del gobierno federal. Define y coordina las políticas y programas digitales de la APF, promoviendo la innovación, transparencia, colaboración y participación ciudadana para impulsar la inclusión tecnológica.