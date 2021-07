Quienes llaman a no participar en la consulta no son demócratas: AMLO

A dos días de que se lleve a cabo la consulta popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a toda la población a salir a participar y acusó que aquellos que están llamando a no hacerlo no son demócratas o sólo lo son cuando les conviene.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar "El Sauz", el titular del Ejecutivo federal señaló que la democracia es una forma de vida que se tiene que ejercitar siempre y no solo cada tres o seis años.

"Yo llamo a que la gente participe en la consulta, porque se trata de hacer realidad, de convertir en un hábito la democracia participativa, independientemente del propósito que tiene, es muy importante acreditar el que el pueblo sea tomado en cuenta y que no nos quedemos solo en la democracia representativa, que solo participemos cada tres o cada seis años, sino que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, porque el pueblo es el soberano, es el que manda, y la autoridad tiene que mandar obedeciendo al pueblo. Entonces hay que ir a votar en la consulta.

"Quienes están llamando a no votar pues no son demócratas o son solo demócratas cuando les conviene, pero la democracia se tiene que ejercitar siempre, es una forma de vida. Entonces si se va llevar a cabo el domingo la consulta hay que participar, todos tenemos que ir a participar", aseveró.