¿Quiénes se beneficiarán de más días de descanso?

De aprobarse la reforma por la que se pretende aumentar los días de vacaciones de seis a 12 días, ésta no beneficiará a todos los trabajadores, solo a aquellos que laboran en el sector formal, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para las personas que laboran en la informalidad la propuesta no les implica ningún cambio en las condiciones de trabajo, dijo el IMCO.

La propuesta que se discute en el Congreso mexicano implica "un cambio a las prestaciones establecidas en la (LFT) la Ley Federal del Trabajo y beneficiaría a quienes se emplean en la formalidad".

De acuerdo con los datos del Inegi, el mes pasado se generaron 177.1 mil empleos en el país, de los cuales 123.8 mil (70%) fueron de carácter informal, mientras que la economía formal sumó 53.4 mil (30%).

Con respecto a este último, la cifra es menor a los datos que reporta por su cuenta el IMSS, en donde se registraron 157.4 mil nuevas plazas. En este sentido, se puede inferir que los puestos se perdieron en otras áreas, tales como trabajadores federales y estatales, así como en el Ejército.

De esta forma, la población ocupada en la informalidad laboral llegó a 31.9 millones de personas, lo que representa 55.5 % de la población ocupada total, ligeramente superior al 55.4% reportado un mes antes.

Por lo anterior, la propuesta del IMCO es que el "incremento en los días de vacaciones pagados se acompañe de medidas adicionales, como reducir otros costos de la formalidad para las empresas y la inversión en desarrollo de habilidades para fortalecer el talento".

