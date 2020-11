¿Quieres ser voluntario para pruebas de vacuna contra Covid en la CDMX?

En la Ciudad de México comenzaron las pruebas en humanos de la fase 3 de la vacuna contra Covid-19 de la empresa Cansino, por lo que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, lanzó una convocatoria para que mayores de 18 años y personas recién diagnosticadas con Covid-19 se sumen como voluntarios.

Guillermo Ruiz-Palacios, jefe del departamento de infectología del Instituto Nacional de Nutrición, indicó hace unos días que los voluntarios estarán asegurados y recibirían atención médica en caso de presentar efectos secundarios vinculados con la vacuna, además de que recibirán un apoyo para su transporte, pero no recibirán ninguna paga.

La selección de los voluntarios está sujeta a criterios de inclusión y exclusión: se invita a personas mayores de 18 años, sin enfermedades crónicas, mujeres que no están embarazadas ni estén lactando, entre otros.

¿Qué debo hacer para participar como voluntario?

De acuerdo con el departamento de Infectología del Instituto Nacional de Nutrición pueden participar en el protocolo personas que hayan dado positivo a Covid-19 en los últimos tres días.

Los interesados deberán contestar un cuestionario de 18 preguntas.

En una primera sección se tienen que responder datos personales desde nombre, edad, sexo, si vive en la Ciudad de México o no, datos de localización (mail y celular) estatura, peso.

Liga para contestar cuestionario: Candidatos vacuna COVID-19

También debe responder si fue diagnosticado recientemente con Covid-19 o algún padecimiento como diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón; si es alérgico a otras vacunas y si ha padecido algunas enfermedades como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar. Entre otras preguntas.

Al terminar, se notifica al participante que sus respuestas serán revisadas y que en breve recibirá un correo con mayor información.

Una vez seleccionado, según explicó hace unos días la titular de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, se le informa al participante sobre los riesgos: que es una fase experimental, que tiene que estar dispuesta a un seguimiento de un año, a tener un registro diario, a recibir llamadas, mensajes de texto.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el pasado 30 de octubre se recibieron las primeras dosis de la vacuna de la compañía china a fin de iniciar los ensayos clínicos, señaló que estos se realizarán en grupos de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años.

La vacuna será probada en 20 hospitales públicos y privados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México.

En la capital del país, además del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, los voluntarios podrán asistir a los centros de Salud José Castro Villagrán, David Fragoso Lizalde y Pedregal de las Águilas, adscritos a la CDMX.