“¿Quieres vivir?, di que venían huyendo”

Nuevo Laredo, Tamps.- “¿Quieres vivir?”, preguntaron los militares a Alejandro. Su respuesta fue obvia: “Quiero vivir”.

“Pues entonces vas a grabar un video donde digas que ustedes tuvieron la culpa, que venían huyendo”, le exigieron los soldados que el domingo 26 de febrero abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaba con su hermano y cinco amigos.

“Nadie nos venía siguiendo, no nos marcaron el alto ni hicieron algún llamamiento. De pronto vimos que atrás venía una camioneta de soldados con las luces apagadas. Nos chocaron y en menos de un minuto empezaron los balazos”, dijo Alejandro en su declaración ministerial. Afirma que logró agacharse y sólo escuchó gritos.

“Como yo me agaché, nomás escuché gritos, decían: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’”.

Según su testimonio, los disparos impactaron la parte trasera de la camioneta; después, afirma, vio otra camioneta de militares enfrente, también disparando. “Cuando ya no se oyeron balazos yo me bajé, me puse de rodillas a un lado de la puerta de la camioneta. De volada llegaron los soldados y yo nomás escuchaba que decían: ‘¡Mátenlo!, ¡Mátenlo!’.

“Me dijeron: ‘Te vamos a hacer un video donde digas que ustedes tuvieron la culpa, que iban huyendo’, y me grabaron, me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron: ‘¿Quieres vivir o quieres morir?’. Les dije: ‘Pos [sic] quiero vivir’”.