“Quiero ser la 1ra. mujer presidenta”

Ciudad de México.- Con el respaldo de sus gabinetes legal y ampliado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la separación de su cargo de forma definitiva a partir del próximo viernes 16 de junio, para buscar ser la candidata de Morena a la Presidencia de la República en el 2024.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum Pardo dijo que su decisión se debe a que quiere llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar el “destino de la nación” y para dar continuidad, pero con sello propio, a la llamada Cuarta Transformación que fue iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras una ovación de pie de sus compañeros, la mandataria capitalina aseguró que es la única persona que estará en la encuesta de Morena que proviene de una carrera científica y de lucha por los derechos del pueblo de México, entre ellos de las mujeres, desde que tenía 15 años.

“He gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, dijo.

Aprovechó para subrayar que es la primera posicionada en las encuestas y que respetará los lineamientos que estableció el Consejo Nacional de Morena, ya que los consideró acertados y dijo que por encima de todo está el proyecto de transformación.