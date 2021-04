"Quiero volver a ver a mis alumnos"

Con casi 40 años de servicio, a las 9:35 horas del martes, Adriana Elizabeth Amparo cumplió su deseo de recibir la vacuna que la proteja contra el Covid-19.

"Ya siento alivio y estoy contenta", fue su primera reacción tras recibir la dosis de del biológico de CanSino.

"Hemos estado con la incertidumbre, y de no poder salir a ningún lado, por temor al contagio del Covid-19. Ya con esta vacuna ojalá podamos regresar pronto a las escuelas", dijo.

La maestra Adriana comentó que labora como educadora en un jardín de niños, en una colonia de bajos recursos de la capital de Tamaulipas.

Ella llegó al Polyforum Victoria, sede de la jornada de vacunación, a las 7:15 horas. Reconoce que se mentalizó para pasar una jornada de caos, pero, para su sorpresa, todo estuvo bien organizado.

"Hay mucho orden, solo un poco desesperante que no se podía ingresar a la plataforma para registrarnos", añade.

Para Adriana Elizabeth sería un enorme gusto volver a ver pronto a sus alumnos, "ya tengo ganas de ver a mis alumnos, no es lo mismo estar trabajando a través de un dispositivo, con la plataforma, con pura tecnología".

— ¿Qué cosas han cambiado para usted durante la pandemia?, se le cuestionó.

"Si ha existido un cambio en mi trabajo, me he acercado más a las computadoras, que antes era un temor que yo tenía. Ha sido un poquito difícil porque no todos mis alumnos tienen el medio para conectarse. Trabajo en una colonia de bajos recursos y es un poco difícil", reconoció la profesora.

Agregó que ella y sus alumnos han podido sortear todos los obstáculos que la pandemia les ha puesto enfrente, y no pierde la esperanza de verlos de nuevo muy pronto.