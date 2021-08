Quinceañera realiza sesión de fotos en relleno sanitario de Red Ambiental donde trabaja su padre

Una joven quinceañera realizó una sesión de fotos en el basurero donde trabaja su padre en San Pedro Garza, Nuevo León.

La joven, identificada cómo Diana Rojas, se volvió viral en redes sociales desde el 4 de agosto luego de que se difundieran las fotografías de su sesión.

"No me da vergüenza, él ha trabajado para que a mí no me falte nada, estoy orgullosa de él, de mi familia y de quien soy", dijo la joven.

La cuenta de Twitter Red Ambiental compartió las fotos de la sesión en la que la joven se ve posando orgullosa de la labor de su padre.

"Esta hermosa quinceañera está tan orgullosa del trabajo de su padre quien es operador de compactadora en Vigue Relleno Sanitario que quiso capturar este gran día a su lado ¡Nos da mucho gusto ser parte de este gran día para Diana y su papá Jorge", compartió la empresa en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, el señor Rojas trabaja como operador en la compactadora de Vigue Relleno Sanitario para la empresa Red Ambiental, en el área metropolitana de Monterrey. Diana posó un vestido color lila con un ramo de flores , mientras que su padre usó el uniforme de seguridad color azul de su trabajo.

La fiesta de quince años de las adolescentes es un ritual tradicional, celebrado casi con el mismo fervor que una boda. En la cultura mexicana, la fiesta escenifica la transición de niña a mujer de la quinceañera.