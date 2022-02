Quirino será expulsado en cuanto rinda protesta como embajador: Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas confirmó la expulsión de las filas priistas del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por haber aceptado la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador de México en España.

Durante la reunión plenaria de la bancada del PRI en el Senado, el dirigente tricolor ratificó la decisión adoptada por el Consejo Político Nacional, en el sentido de que el exmandatario será sancionado con la expulsión, debido a que el partido no le dio autorización de incorporarse a un gobierno emanado de un partido político distinto.

El vicecoordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve Baños, informó que la bancada tricolor expresó su respaldo a esta decisión del partido, ya que al aceptar la embajada de México en España "traiciona a la militancia".

En entrevista, recordó que el caso de Quirino Ordaz fue puesto a votación en el Consejo Político Nacional "y no se aceptó que él fuera embajador, se le conminó a no aceptar la embajada y él acepta la embajada, pues obviamente lo que viene es la expulsión".

El legislador por Guerrero informó que una vez que concluya el procedimiento legislativo, es decir, que el Senado ratifique la propuesta del Ejecutivo y que Ordaz Coppel rinda protesta como embajador en Madrid, se hará efectiva su expulsión del PRI.

"Concluido el proceso y él aceptando y tomando protesta, el Consejo Político Nacional ya mandató que se corra el proceso puntual, de acuerdo a los órganos estatutarios, para su expulsión", explico.

Manuel Añorve adelantó que los exgobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich, y Campeche, Carlos Miguel Aysa, propuestos para ocupar el consulado en Barcelona y la embajada en República Dominicana, respectivamente, correrán la misma suerte de Quirino Ordaz, en caso de aceptar la invitación del gobierno morenista.

Sin embargo, aseguró que no se trata de un escarmiento, sino de una sanción contemplada en los estatutos del PRI. "No es escarmiento, es cumplir con la normatividad de nuestro instituto político.

Yo lo que creo es que quien está aceptando estas embajadas o estos consulados, están aceptando las migajas que les da la 4T. Es deshonroso que después de haber gobernado un estado, acepten una embajada. ¿Como premio a qué? Haber entregado un gobierno, yo creo".

Añorve Baños aclaró que Aysa fue gobernador de Campeche interino, "pero Claudia Pavlovich y Quirino fueron gobernadores constitucionales impulsados por el PRI y la verdad es que da pena ajena".

-¿Es una traición al PRI?- se le cuestionó.

-Es una traición a la militancia que los apoyó para tener una gran carrera política y ser los gobernadores de sus estados, ¡claro!- respondió enfático.