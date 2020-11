Quitan restricción de horarios en tiendas de CDMX para Buen Fin

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y los integrantes de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) acordaron que en el Buen Fin, que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre, los establecimientos no tendrán restricción de horario, es decir podrán funcionar las 24 horas si así lo desean con el objetivo de que no haya aglomeraciones de personas ante la emergencia sanitaria del Covid-19.

En videoconferencia de prensa el presidente de la ADI, Enrique Téllez Kuenzle dijo que tras mesas de diálogo con el secretario de Sedeco, Fadlala Akabani, acordaron que la edición del Buen Fin en la Ciudad de México se respetarán todos las medidas sanitarias y que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) en caso que constante alguna irregularidad en los comercios, serán suspendidos tres días.

"No habrá restricción de horario (para los comercios) la definición de cada horario la harán los establecimientos, la autoridad capitalina ha autorizado, si así lo requiere el establecimiento, podrán estar abiertos 24 horas al día, y aclarar que el aforo máximo sigue siendo el 30% en cada uno de los lugares, es muy importante por qué podrá haber sanciones por parte del Invea".

EL acuerdo también establece que en las tiendas de autoservicio será obligatorio separar el área de electrónicos y electrodomésticos pues ahí deberán tener un aforo del 30%; en todas las áreas de los comercios las personas deben portar cubrebocas; plazas comerciales que tengan area de comida podrán dar servicio para llevar y comer en el lugar, este último solo será en lugares abiertos siempre garantizando la sana distancia.

Enrique Téllez indicó que hay una recomendación para que los compradores puedan permanecer en los comercios una hora, esto por protocolo sanitario, sin embargo, explicó que las personas previo a su la visita deben ir informadas y decididas en sus comprar para estar lo menos posible al interior de estás.

Por otro lado, el presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez Solloa dijo que como parte del acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México existe la posibilidad que los comercios puedan extender el Buen Fin el 21 y 22 de noviembre. "El Gobierno de la Ciudad de México está proponiendo extender todavía más las promociones para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre para que los establecimientos que así lo consideren adecuado".

Yáñez Solloa hizo un llamado a la sociedad para que respeten la sana distancia y filtros sanitarios, que se han colocado en los centros comerciales con anterioridad, y que además porten su cubrebocas en esta edición del Buen Fin.