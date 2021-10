Quitan vallas metálicas del Ángel de la Independencia luego de 2 años

El 16 de agosto de 2019, tras una manifestación, grupos feministas realizaron pintas y escribieron consignas en el basamento de la Columna de la Independencia. Desde ese día el monumento permaneció cercado primero por un tapial de madera y luego por vallas metálicas, pero ayer por la noche, personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México retiraron esa protección.

Hace poco más de dos años, grupos feministas pusieron escribieron consignas como "México feminicida", "México es un país feminicida", "La patria es asesina", "Estado feminicida, patrimonio nacional" y "Cerdos violadores", en la base del Monumento Artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), desde el 4 de mayo de 1987.

Ahora, tras un proceso de restauración realizado por el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), la obra más conocida como Ángel de la Independencia puede ser recorrida de nueva cuenta por el público en general, aunque por el momento no se podrá acceder al área del mirador.

--Esto es lo que restauraron del Ángel de la Independencia

EL UNIVERSAL publicó el pasado 15 de septiembre que los trabajos de restauración se hicieron de mayo hasta finales de agosto de este año, además de labores de limpieza que comenzaron desde la parte más alta hasta el nivel de piso.

"Se llevaron a cabo labores de limpieza general, se liberaron algunos resanes y se hicieron remoldeos de algunas partes faltantes", dijo en su momento Ernesto Martínez, director del Cencropam.

También se atendieron esculturas que forman parte del Monumento Artístico, una de ella fue un águila que tenía erosiones en una de sus piernas y en las garras, así como la restitución de faltantes en las esculturas de los leones.

En algunos puntos de la Columna también se detectaron faltantes de cantera y por ello fue necesario el traslado de ese tipo de piedra: "La cantera con la que está hecho el monumento es una piedra que se llama púlpito del diablo, nos preguntamos qué otra piedra podría usarse por si no se encontraba ese tipo en específico, pero afortunadamente esa cantera se encontró en Amecameca, Estado de México, desde donde se trajeron 4.5 metros cúbicos de cantera en bruto, aunque sólo se colocaron 0.79 metros cúbicos", explicó Martínez.

Sin embargo, la intervención del Cencropam no fue la única, también se concluyeron los trabajos para atender las afectaciones que tuvo la obra por el sismo del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México indicó que los trabajos de rehabilitación estructural, limpieza y restauración tuvieron un costo de 24.4 millones de pesos.