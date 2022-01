Rafael Caraveo no ha acudido a citas de la FGR por caso Odebrecht: Reforma

Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, quien se observa recibiendo fajos de billetes en un video difundido en redes sociales, no se ha presentado a las comparecencias a pesar de ser citado por la Fiscalía General de la República (FGR), reveló este domingo el diario Reforma.

De acuerdo con el periodista Abel Barajas, el testigo colaborador fue citado por la FGR a diligencias el 17 y 27 de diciembre, así como el 21 de enero, sin embargo, no se presentó a ninguna. El periodista agrega que Rafael Caraveo informó su ausencia a la Fiscalía debido a que se encuentra aislado por haber dado positivo, en días recientes, a COVID-19.

Dicha información fue dada a conocer por la FGR al Juez Marco Antonio Fuerte, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la audiencia celebrada el pasado viernes en la que autorizó una prórroga de tres meses en el proceso del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue imputado formalmente por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Según lo publicado por el medio, los citatorios para que el exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado se presente ante el Ministerio Público fueron girados a solicitud de Lavalle Maury a la FGR, pues el exlegislador ha pedido que sea interrogado.

Lo anterior luego de que Rafael Jesús Caraveo Opengo confesara a la FGR que no fue una, sino 15 maletas de dinero las que recibió en siete ocasiones como parte de la trama de sobornos que entregó la empresa Odebrecht en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y que dicho dinero fue recibido "por órdenes del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas".

"´José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo´, declaró, ´ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado", relató el exfuncionario, según escribe el periodista Abel Barajas.

No obstante, ante la inasistencia, el Juez Fuerte pidió a la Fiscalía imponer a su testigo colaborador apercibimientos y multas de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), las cuales equivalen a nueve mil 622 pesos, con el propósito de hacerlo comparecer.

En agosto de 2020, un video difundido en redes sociales mostró a Rafael Jesús Caraveo Opengo recibiendo bolsas de dinero en efectivo.

Las imágenes fueron publicadas en un canal de YouTube a nombre de Juan Jesús Javier Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, involucrado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La grabación de poco más de cuatro minutos de duración fue publicada con el título de "EL VIDEO DE EMILIO LOZOYA (PRUEBA DE SOBORNOS)". En la descripción se lee lo siguiente: "Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex".

Durante la reproducción, se observa también a Guillermo Gutiérrez, quien trabajaba con el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que fue Senador del Partido Acción Nacional (PAN).

En las imágenes, estos dos personajes aparecen mientras cuentan fajos de billetes de 200 y 500 pesos al interior de una oficina. El dinero se encuentra empaquetado en bolsas de plástico transparente sobre un escritorio, donde también hay una serie de maletas de color negro abiertas.

La mayoría del tiempo sólo se escuchan las voces de los participantes de fondo, ya que la cámara apunta en contadas ocasiones a sus rostros de forma directa o al dinero.

"¿Son doce en total?", pregunta Caraveo mientras él y Gutiérrez guardan las bolsas con billetes en maletas, aunque la voz de la persona que graba las imágenes está alterada con un programa de edición.