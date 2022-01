"Raíz de todos los males es el amor al dinero", dice Adán Augusto a consejeros de INE

Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), rechazó este viernes que desde el gobierno federal exista una campaña contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

"No, no hay (una campaña) ni por parte del presidente (Andrés Manuel López Obrador) ni por parte del gobierno federal, lo que hay es claridad en nuestros planteamientos, debe de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato, hasta este momento se ha venido desarrollando en los términos en los que legalmente está obligado el Instituto en las etapas del procedimiento", dijo en Palacio Nacional.

"Los consejeros señalan o responsabilizan ahora al gobierno que si no se hace bien la consulta de revocación de mandato será porque no tuvieron los recursos suficientes, incluso hablan de un boicot financiero por la instalación de menos casillas, ¿que respondería?", se le cuestionó en conferencia de prensa.

"Raíz de todos los males es el amor al dinero dice la palabra, esa es su opinión y nosotros la respetamos", respondió.

En el salón Tesorería, donde desde hace cuatro días encabeza la conferencia mañanera en sustición del presidente López Obrador quien se recupera tras dar positivo a Covid, el secretario de Gobernación señaló que el INE tiene la obligación constitucional de realizar la revocación de mandato.

Recordó que este jueves se presentó un plan de austeridad para el INE con el que se obtendrían 2 mil 972 millones de pesos.

"Lo hemos dicho, con el ejercicio que se presentó el día de ayer no estamos afectando a la plantilla laboral de los trabajadores, no se afecta a la base trabajadora, se proponen entre otras cosas la cancelación por ejemplo de los seguros de separación, y el de gastos médicos mayores y el de separación individualizada, se propone un ajuste de acuerdo a la política de austeridad en cuanto a los emolumentos de los altos funcionarios públicos, no estamos diciendo nosotros que se cancele las prestaciones a las que por ley tiene derecho cualquier funcionario como el aguinaldo, por ejemplo".

López Hernández señaló que es lo que se propone al órgano electoral "es que adopten medidas de austeridad republicana, que se suspenda por ejemplo parte del gasto que ellos tenían programado, creo que son 800 millones de pesos para construcción de algunas áreas que ahora no sean necesarias, que se suspenda el bono por participar o por trabajar los días de la elección".