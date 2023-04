Ramírez de la O pide ver datos de recuperación autosustentable

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Al negar que la inversión pública se está enfocando sólo en grandes proyectos o en elefantes blancos el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, pidió "cambiar el cassette" y ver los datos que muestran la recuperación de autosustentable en México apoyada en el motor interno.

"Estas historias se han quedado casi como cassette pegado en la mente de muchos economistas y creo que ya es momento para que entremos más a los datos y por eso es mi principal motivación con ustedes como estudiantes de inquirir más", dijo durante la inauguración de la Cátedra SHCP 2023 organizada por la Facultad de Economía de la UNAM.

Hizo ver que en esta tercera recuperación desde 1997, que estamos viendo hoy tras la crisis por la pandemia de Covid-19, el consumo privado está aportando 70 %, es decir que la economía tiene un mayor encadenamiento interno.

Enfatizó que el consumo interno está aportando más a diferencia de otras épocas de recuperación en la historia económica de México porque hay un cambio muy profundo, no estructural pero importante.

Lo mismo está sucediendo con la inversión privada, apuntó, al esgrimir que sólo es un cuestionamiento al estereotipo de que en esta administración no se ha incentivado.

Según el funcionario, los datos no muestran eso, al contrario, está participando fuera de línea histórica, y sin embargo, la exportación neta está en negativo en parte porque la inversión privada conlleva la importación de bienes de capital.

"Es una diferencia muy grande, se los quiero resaltar porque hay una historia en general en las comunidades económicas de los negocios, en las universidades privadas de que en esta administración no está cambiando nada", matizó.

Ramírez de la O dijo a estudiantes que "es un cambio muy fuerte" porque el consumo está afianzándose, la inversión privada está aumentando llevando a mayores niveles de importaciones de bienes de capital que al mismo tiempo están reflejándose en una producción que está mucho más autosustentable en la demanda interna y no tanto en la demanda externa.

Apoyado de gráficas mostró el énfasis geográfico de la inversión pública del gobierno federal.

"¿Qué ha pasado con la inversión pública? Otra historia que tiene el consenso económico es que la inversión pública está en grandes proyectos, que son elefantes blancos que está nada más creando cierta actividad, que no están vías de crecimiento sustentable", ponderó.

Destacó que, en el norte del país, el gobierno federal está invirtiendo fuerte en energía renovable, es decir, en la región fronteriza para dar entrada a la producción de semiconductores que EU tiene con el gran proyecto de repatriar su producción de China.

También están invirtiendo más en las aduanas para combatir el contrabando, señaló el secretario de Hacienda.