Raquel Buenrostro busca frenar la corrupción

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pidió al Senado de la República que considere aprobar una ley que congele los recursos de las empresas fantasma.

Durante la presentación del informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la funcionaria federal afirmó que la ley actual no permite combatir los delitos cometidos por las empresas fantasmas, y todo se queda en "simulación".

"Desafortunadamente, pues sí, la ley no alcanza para eso el día de hoy, y si sería bueno que estuviera en las próximas iniciativas. No hay que tipificar ni a la persona, ni el procedimiento, lo que hay que hacer es ir sobre el dinero, lo que hay que entender es la motivación del delito y atacar el fondo del delito, porque si nos vamos por las ramas, nunca va a funcionar y nada más nos estamos haciendo pura simulación", refirió.

Subrayó que es necesario que el Congreso apruebe la creación de una legislación que congele los bienes de las empresas fantasma, porque sin ella no será posible terminar con dicha práctica.

"La motivación de las empresas fantasma es manejar el dinero, pues lo que se tiene que hacer es congelar el dinero, si no hay una ley que congele el dinero, a la primera no va a funcionar porque se van a desaparecer, mueven el dinero, lo cambian de otra persona, a otra persona fantasma y ya, y no hay manera de darle continuidad, de darle seguimiento, pues por eso se llaman empresas fantasmas", dijo.