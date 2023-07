Rastreadoras de Ciudad Obregón localizan 8 cuerpos enterrados en Cajeme

CAJEME, Son., julio 18 (EL UNIVERSAL).- Tras varios días de búsqueda, integrantes del grupo Rastreadoras de Ciudad Obregón, han localizado 8 cuerpos enterrados en el patio de un domicilio de la colonia Nueva Palmira de Cajeme en Sonora.

Luego de un reporte el colectivo inició la búsqueda el pasado sábado 15 de julio, día en que localizaron el primer cuerpo y hasta la tarde del lunes 17, ya habían desenterrado en total a 8 personas.

En una transmisión en vivo, Nora Lira, la líder del grupo de búsqueda externó que el reporte anónimo indica que en ese lugar hay más de 15 personas enterradas, por lo que continuarán con los trabajos de excavación hasta el miércoles 19 de julio.

"No hay que salir al valle, cuando salimos a los campos no encontramos nada, por eso nos enfocamos en Obregón, en las casas, en los patios empiezan a salir los cuerpos, quiere decir que aquí los entierran", expresó.

Dijo que las fosas son muy profundas, por lo que les ha tocado trabajar muy arduo con el intenso calor y la humedad que se registra.

Pidió a la población que les auxilien con agua, sueros, refrescos y hielo, ya que las temperaturas rebasan los 45 grados y los trabajos de búsqueda son de sol a sol.

"Está muy pesado, ya se sintieron mal dos compañeras", comentó Lira.

Pidió a las personas que tengan un familiar desaparecido que acudan a Servicios Médicos Forenses (Semefo) de Ciudad Obregón, pues la mayoría de los cuerpos rescatados están embolsados y no pueden ver las características de las personas.

Agradeció el apoyo que tienen de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía de Sonora, Seguridad Pública y del Ejército Mexicano.

----Casas usadas como cementerioLos días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de marzo del 2022, los colectivos "Guerreras Buscadoras de Cajeme" y "Rastreadoras de Ciudad Obregón", localizaron 21 cuerpos enterrados en varios domicilios en las colonias Urbi Villa del Rey y Urbi Villa del Real.Los hallazgos se hicieron en los patios, traspatios y bajo los cimientos de varios domicilios que se encuentran en estado de abandono.La Fiscalía del Estado, solo informó de la recuperación de 17 cuerpos, así como restos óseos, con un tiempo promedio de muerte de 6 meses a un año.El 3 de diciembre del 2022, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, localizó 8 osamentas humanas, en un dren ubicado por la calle 200 y 300, en la construcción del Fraccionamiento Compostela.