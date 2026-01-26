logo pulso
Ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido

La embajada mexicana en el Reino Unido celebra la llegada de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador.

Por El Universal

Enero 26, 2026 03:50 p.m.
Ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La embajada de México en Reino Unido dio la bienvenida a Alejandro Gertz Manero como embajador, tras haber sido ratificado en la Comisión Permanente.

La embajada mexicana en el Reino Unido se congratuló por la ratificación del embajador, en sustitución de Josefa González Blanco.

"Nos congratulamos por la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Dr. Alejandro Gertz Manero como embajador designado de México en Reino Unido", expresó la sección consular.

A mano alzada, Morena y sus aliados aprobaron la ratificación del extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las bancadas del PAN y PRI no participaron en la discusión del dictamen, mientras que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano votó en abstención y criticó la falta de competencia y experiencia de Gertz en el servicio exterior.

