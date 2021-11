Ratifican diputados a Pablo Gómez como nuevo titular de UIF

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de la salida de Santiago Nieto.

Gómez Álvarez compareció este martes ante la Comisión de Hacienda, en donde la oposición le indicó que no cuenta con la experiencia técnica necesaria para estar al frente del cargo.

Carlos Alberto Valenzuela, diputado del PAN, advirtió que su partido está en contra del nombramiento porque consideran que Pablo Gómez no es la persona ideal para estar al frente de la UIF; mientras que Eufrosina Cruz, diputada del PRI, dijo que su partido dará el voto de confianza.

En su defensa, Pablo Gómez recordó que escribió el libro intitulado "Los gastos secretos del Presidente", el cual resultó un texto técnico y dirigido al estudio de la administración del gasto público.

"Mi experiencia en esta materia la he hecho dentro y fuera del Congreso. ¿Cuál es el perfil del puesto? El que la ley y la norma de la autoridad administrativa dice; soy licenciado en Economía, interrumpí mis estudios, continué en la cárcel; salí de la cárcel y continué.

"Fui profesor y jefe del Departamento de Difusión de la Facultad (de Economía). En el perfil quepo, quepo en la ley", expuso Pablo Gómez.

Agregó que la UIF no es una agencia del Ministerio Público, tampoco es una comisaría policial, no es una agencia de investigación judicial ni tampoco una oficina burocrática para autorizar actividades o servicios. Subrayó que sí se trata de una entidad política.

En respuesta a la oposición que pidió no hacer persecuciones a enemigos políticos, Gómez dijo que en lo personal no tiene enemigos y nadie le ha hecho algo como para buscar venganza.

---"Nadie me ha hecho nada como para vengarme": Pablo Gómez

El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera criticó a sus opositores quienes han advertido riesgos de venganzas políticas y uso faccioso de ese organismo.

En entrevista con EL UNIVERSAL el pasado 11 de noviembre, calificó a esas voces de "tontas", y dijo que nadie le ha hecho nada como para vengarse.

Aseguró además que la UIF seguirá siendo un instrumento de lucha contra el Estado corrupto que en México se estableció como algo permanente y sistemático.

También descartó buscar reformas a la ley para darle dientes o capacidades persecutorias a la UIF, como lo venía solicitando Santiago Nieto Castillo, pero adelantó que buscará que la legislación se adecue a las normas internacionales en materia de prevención de "lavado" de dinero.