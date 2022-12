Ratifican sanción a Gabriel Quadri por violencia hacia diputada trans

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El diputado del PAN, Gabriel Quadri deberá permanecer dos años y nueve meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por sus comentarios transfóbicos contra la legisladora de Morena, Salma Luévano, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF).

A pesar de estar inscrito en el registro, Quadri de la Torre podría aspirar a algún cargo público ya que, en resoluciones anteriores, el TEPJF determinó que no perdía el "modo honesto de vivir" por no haber cometido violencia sexual ni ser reincidente.

El diputado panista publicó varios comentarios en su cuenta de Twitter en contra de la diputada y la comunidad trans, que fueron considerados como discriminatorios y estigmatizantes por la autoridad.

El proyecto sostiene que la temporalidad establecida por la Sala Especializada cumple con el principio de proporcionalidad, además de que está fundada y motivada, por lo que desecha la impugnación promovida por Gabriel Quadri.

Al presentar su propuesta, el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón puntualizó que la Sala Especializada argumentó que había agravantes, ya que fue un diputado federal quien emitió estos mensajes.

"Respecto de la violencia política, considera que se configuraron diferentes violencia, tales como la psicológica, sexual y digital, en especial, simbólica; además, explicita que los tuits discriminatorios se difundieron en atención a la identidad y expresión de género, con el objeto de menoscabar el reconocimiento y ejercicio de sus derechos político-electorales, y silenciar-estigmatizar a la servidora pública, que se trataron de un número de tuits en distintas fechas y que esta conducta fue realizada por un diputado federal", recordó.

Sin embargo, el magistrado Indalfer Infante consideró que la Sala Especializada estableció la sanción con base en los lineamientos del INE, y no con base en un análisis considerando la gravedad y contexto del caso.