Reabrirán Teotihuacán el miércoles 24 de febrero al 30% de su aforo

El próximo miércoles 24 de febrero reabrirán nuevamente al público la Zona Arqueológica de Teotihuacan, en el Estado de México, bajo estrictos protocolos de salud, será de manera provisional y con un aforo de 30%, por lo que se permitirá el acceso a un máximo de 3 mil personas por día. En un comunicado, emitido la noche de este domingo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH informaron que sólo podrán visitarse las áreas abiertas: Calzada de los Muertos, plazas y explanadas en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Permanecerá cerrado el ascenso a las pirámides del Sol y de la Luna, y al Templo de la Serpiente Emplumada, también estarán cerrados los complejos de Quetzalpapálotl, Río San Juan (edificios superpuestos y cabezas estucadas) y los Palacios (Tetitla, Atetelco, Yayahuala, Zacuala y Tepantitla). Asimismo, los museos de la Pintura Teotihuacana y de la Cultura Teotihuacana continuarán cerrados. El aforo permitido se distribuirá de acuerdo con las cinco puertas de acceso de la zona arqueológica, mismas que cerrarán en el momento en que se terminen los boletos asignados: Puerta 1 (700 boletos), Puerta 2 (700 boletos), Puerta 3 (350 boletos), Puerta 4 (550 boletos, en este acceso se dará servicio a los operadores turísticos (autobuses) y Puerta 5 (700 boletos).

Los visitantes deberán portar cubrebocas al llegar al sitio y durante todo su recorrido, para protección del personal que le expedirá el boleto así como del que revisa los pases en los módulos de entrada. En el filtro sanitario dispuesto en cada acceso, a los visitantes se les tomará la temperatura y se les otorgará una porción de gel antibacterial. No se permitirá entrar con bebidas alcohólicas ni a personas en estado de ebriedad, tampoco ingresar con bultos o mochilas voluminosos.

Informa además que dentro de la zona arqueológica y en el área de taquillas el visitante deberá portar, en todo momento, el cubrebocas y guardar sana distancia, estableciendo una separación entre personas de, al menos, 1.5 metros, con excepción de los niños, quienes deberán estar siempre acompañados de un adulto. Al término de la jornada de visita se realizará la sanitización de los espacios laborales, sanitarios y áreas comerciales (los monumentos no pueden ser sanitizados, por ello no estarán abiertos al público) para la visita segura del día siguiente. La reapertura se llevará a cabo en colaboración con el gobierno del Estado de México, como una acción que busca incentivar la reactivación económica de la región sin desatender los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno de México.