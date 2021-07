Reaccionan periodistas por análisis de la 4T sobre opiniones negativas en medios

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles en Palacio Nacional, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", mencionó a los periodistas Joaquín López-Dóriga, Mario Maldonado, Maricarmen Cortés y a Pacasso por ser líderes de opinión que más opiniones negativas hacen del titular del ejecutivo.

"Finalmente, presentamos en este espacio, los líderes de opinión con más opiniones negativas hacia el presidente López Obrador. Se encuentra Pacasso, Joaquín López-Dóriga, Maricarmen Cortés, Mario Maldonado, entre otros.

"Este análisis habla por sí solo, saque usted sus conclusiones", señaló Gracía Vilchis.

Asimismo, López Obrador exhibió a los medios y periodistas que más menciones negativas hacen de él.

Al respecto, Mario Maldonado, columnista de EL UNIVERSAL, "con más razón" suscribió la carta que columnistas, articulistas y cartonistas le enviaron al presidente López Obrador sobre la libertad de expresión.

"¿Que me mencionaron hoy en la mañanera? Pues con más razón suscribo esto", escribió el autor de la columna Historias de NegoCEOs.

"Quienes aquí escribimos somos dueños de nuestras voces, de nuestras plumas, de nuestras opiniones, y cada uno nos hacemos cargo de éstas anteponiendo nuestro nombre y movidos no por intereses políticos ni económicos, sino por la búsqueda de un periodismo independiente, riguroso y crítico.

"Presidente: lo que hacemos se llama periodismo, no añoranza por supuestos privilegios perdidos. Y en ningún caso nos mueve otro interés que no sea el de la información y el análisis de la realidad para nuestros lectores", se lee en el documento.

Por su lado, Maricarmen Cortés, columnista y conductora, instó a defender la libertad de expresión.

"Hoy volví a salir en la mañanera porque ejerzo mi libertad de expresión Seguiré haciéndolo, como siempre lo he hecho, aunque erróneamente en la 4T consideren que los periodistas solo debemos aplaudir y no ser críticos", escribió la también analista financiera en redes sociales.

Con emojis, Pacasso (DrNetas en Twitter) respondió a sus seguidores que lo mencionaron por haber salido en la mañanera de López Obrador.

--Julio Hernández Astillero asiste a la mañanera

Tras ser mencionado la semana pasada en "quién es quién en las mentiras de la semana", el periodista Julio Herández "Astillero"asistió a la mañanera de este miércoles para replicar los señalamientos de García Vilchis por un trabajo periodístico de presencia empresarial en San Luis Potosí y un proyecto en la Sierra de San Miguelito.

Astillero señaló ante López Obrador que ejerce un periodismo crítico, independiente y honesto. Además, el columnista del periódico La Jornada refirió que la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" es un ejercicio desproporcionado, sin fundamento y sin autoridad periodística.

Julio Hernández a "la señora García Vilchis" que reconozca que se equivocó y ofrezca disculpas y que no se siga estigmatizando y difamando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico.