Realizan caravana para encontrar a Lariza de 16 años en Toluca

TOLUCA, Méx., diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Familiares de Lariza Skarket Opón Velázquez participan en la tercera caravana para demandar la localización de la joven de 16 años de edad, quien fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense el 22 de diciembre, en Toluca.

Alejandro Opon, el padre de la chica, encabezó la movilización de autos desde la comunidad de San Mateo Oxtotitlán en Toluca, hasta el Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General, en Toluca, y señaló que el objetivo es que las autoridades cumplan con su trabajo y den resultado.

Recordó que tras siete días de la desaparición de su hija, exigen que se agilicen la investigación, pues recordó que la joven salió de su casa a la tienda ese día, con una diferencia de 10 pasos entre ambos inmuebles, pero no volvió.

"Mi hija es una joven tranquila, madura para su edad y muy consciente, ella no nos haría esto nada más por irse o salir con alguien", afirmó.

Al ser cuestionado sobre la consulta de su hija o si podría tener alguna pareja, dijo que las suposiciones son muy negativas y sabe que su hija no tenía alguna razón para salir sin avisar.

El señor pidió ayuda para quien haya visto o sepa algo sobre su pequeña hija, a quien describió como una joven tranquila, la mayor de sus tres hijos, y por quién no van a parar hasta encontrarla.

Informó que mañana realizarán otra movilización, mucho más copiosa, de no recibir algún avance de la investigación o dar con el paradero de Lariza.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Lariza mide aproximadamente 1.59 metros, es de complexión mediana y tiene el cabello negro lacio.

El día que fue reportada como desaparecida vestía un suéter de estambre color beige, pantalón.