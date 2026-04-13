Realizan cascarita por desapariciones

Ciudad de México.- A dos meses del inicio de la Copa del Mundo de fútbol 2026, organizaciones y activistas jugaron este domingo una "cascarita", un partido de fútbol informal en la calle, para visibilizar la crisis de desapariciones en México con más de 130,000 personas no localizadas.

La actividad, titulada "Cascarita por la memoria y contra el olvido", se llevó a cabo en la Glorieta de las y los Desaparecidos en la céntrica avenida Reforma en la Ciudad de México, 10 días después del informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) que el Gobierno mexicano ha rechazado y criticado.

"México no puede ser una sede deportiva mientras siga siendo una fosa clandestina. Esta campaña es una medida de prevención y advertencia para quienes visitan el país, donde la impunidad es la norma", dijo a medios el abogado y especialista en Derechos de personas desaparecidas y sus familias, Jorge Verástegui González.

"Respaldamos nuestro respaldo total al CED ante un sistema de justicia mexicano que llega tarde o simplemente no llega, la vigilancia internacional es nuestra única garantía de verdad, denunciamos abandono institucional e intentos sistemáticos por matizar las cifras y administrar el dolor", añadió el también activista.

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El informe del comité de la ONU señaló al país norteamericano como el que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, y alertó de que los casos registraron un repunte significativo en los últimos meses.

"Las desapariciones siguen sucediendo a lo largo del territorio mexicano", dijo Liliana Meza, integrante del Colectivo Luz de Esperanza Jalisco.