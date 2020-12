Realizan cuarto depósito del programa 'Mi beca para empezar'

Este 1 de diciembre se realizó el cuarto pago de los apoyos Mi Beca para Empezar, por lo que a continuación te explicamos qué es lo que debes saber sobre el programa destinado para estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas de la Ciudad de México.

El apoyo Mi Beca para Empezar es destinado a estudiantes de:

-Preescolar $300.00

-Primaria $330.00

-Secundaria $330.00 CAM (preescolar, primaria, secundaria y laboral) $400.00

Este programa busca evitar que las niñas y niños dejen sus estudios por falta de dinero.

Los beneficiarios no pueden disponer del dinero en efectivo, ya que sólo se puede usar la beca en ciertos establecimientos.

A través de la aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar, se podrán realizar las compras que sus beneficiarios requieran por medio de la generación de un código QR o si se prefiere, podrá utilizar el Vale Electrónico, ambos métodos son permitidos.

Sin embargo, el Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar) informó en sus redes sociales que la app Obtén Más/Mi Beca para Empezar se encontraba en mantenimiento, por lo que algunos usuarios podrían tener problemas para ingresar.

Hasta noviembre se habían inscrito 800 mil estudiantes, por lo que el Fidegar informó que el registro estará abierto hasta el día 13 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el programa Mi Beca para Empezar?

Para ser beneficiario del programa, se debe estar inscrito en una escuela pública de la Ciudad de México en los niveles preescolar, primaria, secundaria o Centros de Atención Múltiple (CAM).

Se debe realizar el registro a través de la aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar y tener a la mano los siguientes documentos:

*Teléfono celular.

*Correo electrónico.

*CURP del tutor y del alumno.

*Identificación oficial del tutor.

*Comprobante de domicilio.

*Comprobante de estudios del ciclo escolar 2020-2021.

*Comprobante y/o Constancia de Inscripción al ciclo escolar 2020-2021.

*Nombre completo y teléfono de una persona de contacto.

Posteriormente, la información de la inscripción será validada por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEF).

¿Cómo registrarse al programa?

*Descarga la aplicación "Obtén Más/Mi Beca para Empezar".

*Ingresa tu número celular y el código de verificación que recibiste.

*Ingresa tu cuenta de correo electrónico y el código de verificación que recibiste.

*Genera y confirma tu contraseña numérica de 6 dígitos, no consecutivos.

*Ingresa la CURP del tutor, misma que será verificada en RENAPO.

*Señala tu ocupación.

*Ingresa el Código Postal de tu domicilio.

*Selecciona colonia.

*Ingresa calle y número.

*Ingresa nombre completo y número telefónico de una persona de contacto.



Para verificar tu identidad:

*Tómate una fotografía frontal.

*Toma una fotografía del frente y reverso de tu identificación oficial (INE, licencia de conducir o pasaporte).

*Toma una fotografía de tu comprobante de domicilio.



Para realizar el registro del alumno al programa Mi Beca para Empezar:



*Selecciona la alcaldía del domicilio de la escuela.

*Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT).

*Verifica que la CCT ingresada corresponda a la escuela donde está inscrito el alumno.

*Selecciona nivel y grado.

*Ingresa la CURP del alumno, misma que será verificada en RENAPO.

*Selecciona etnia y parentesco del tutor con el alumno.

*Toma una foto al comprobante de estudios ciclo escolar 2020-2021:

*Comprobante y/o Constancia de inscripción al ciclo escolar 2020-2021.

*Confirma que la información proporcionada sea completa y correcta.

*Si el alumno registrado es de nuevo ingreso, se generará una tarjeta digital con la que podrás realizar tus compras.

*Si el alumno estuvo inscrito en el programa Mi Beca para Empezar en el ciclo escolar anterior 2019-2020, se mostrará el número de tarjeta que tiene asignado, confirma si tienes la tarjeta.

*En caso de no contar con la tarjeta se te asignará una tarjeta digital con la que podrás realizar tus compras.

*Recibirás un correo electrónico con la confirmación de la Solicitud de Registro, verifica en la bandeja de entrada o correo no deseado.

*Si quieres registrar a otro alumno, da clic en "Registrar otro Alumno".



¿Debo hacer algún trámite o la renovación es automática?

Si recibiste Mi Beca para Empezar durante el ciclo 2019-2020, el único requisito para renovar tu registro será actualizar tu información a partir del 14 de agosto y hasta el 13 de diciembre de 2020. Puedes hacerlo a través de la aplicación móvil.

¿Podré seguir utilizando la tarjeta si descargo la app?

Sí, la tarjeta sigue funcionando, consérvala y cuídala, su vigencia aún continúa.

Además, podrás utilizar tu teléfono celular como medio de pago, leyendo los códigos QR en los comercios participantes.