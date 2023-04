Reanudará San Miguel de Allende vuelos en globo aerostático

A-AA+

Tras el trágico suceso ocurrido en un vuelo en globo aerostático en Teotihuacán el día sábado 1 de abril, autoridades de San Miguel de Allende decidieron tomar cartas en el asunto al respecto sobre esta actividad turística.

El Pueblo Mágico de Guanajuato es uno de los lugares más populares para realizar este tipo de experiencias, contando con un aproximado de 14 globos y cuatro empresas que prestan el servicio.

El pasado lunes 3 de abril, mediante una carta, el Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de San Miguel de Allende, Roberto Pérez Solís, informó que, ´ante la inconsistencia en el cumplimiento de responsabilidades y acciones que garanticen mecanismos de salvaguarda generada por la actividad de vuelos en globo, por parte de las empresas proveedoras de dichos servicios, se ha tomado la decisión de recomendar la suspensión de estas operaciones en el territorio municipal´.

La medida fue acatada por la presidencia municipal hasta que existiera el cumplimiento de las condiciones y acciones necesarias para garantizar dicha salvaguarda, como se lee en la misiva.

En conferencia de prensa, el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, informó: ´A partir de hoy queda prohibido el vuelo de los globos aerostáticos, hasta que se tenga un reglamento muy claro, muy preciso y muy técnico´.

Reconoció, al mismo tiempo, que aunque ya existían supervisiones en este servicio, hizo y hace falta ir mucho más a fondo, por lo que contrataría a un experto en la materia para generar, lo más rápido posible, un reglamento en cuanto a seguridad, contaminación visual y calidad de vida.

El día de hoy, miércoles 5 de abril, mediante un video de Facebook, Mauricio Trejo Pureco, anunció que sería a partir del jueves 6 de abril que los vuelos en globo volverían a operar en el municipio.

En el video de aproximadamente dos minutos, Trejo Pureco, quien aparece en las instalaciones de la feria, dijo que se encontraba inspeccionando los globos de las cuatro compañías que vuelan en San Miguel.

"Ya se detectaron dos globos de una de las compañías que por lo pronto no van a volar. El resto están probando que están en orden, en muy buenas condiciones, que traen sus bitácoras, que traen sus seguros contratados y que corresponde el registro de la canastilla con el del globo", dijo.

Durante la filmación, se acerca a una canastilla que están revisando y recalca que con esto se quiere ´evitar exactamente lo que pasó en Teotihuacán´. Finaliza diciendo que ahora, la experiencia será formidable y con un riesgo casi nulo.

En la descripción del video, confirma que se generó un reglamento más extenso y se realizó una inspección minuciosa a cada uno de los globos.

En Teotihuacán no ha prohibido los vuelos en globo

Contactamos con la agencia Volar en Globo, que ofrece esta experiencia en Teotihuacán y nos dijeron que, hasta el momento, las autoridades no han limitado la actividad y tampoco la han prohibido, siguiendo en operaciones normales.

Fueron claros en decir que esto únicamente puede ser ofrecido por empresas legalmente constituidas y establecidas.