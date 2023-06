Reaprehenden a regidora de Reynosa

A-AA+

REYNOSA, Tamps., junio 16 (EL UNIVERSAL).- Policías del Condado de Brooks detuvieron nuevamente a la regidora panista Denisse "N" por posesión de drogas aún y cuando se había anunciado que un magistrado desestimó el cargo por transportar 100 libras de cocaína.

Denisse , fue detenida en la garita de Falfurrias, Texas a 149 kilómetros de la ciudad de Reynosa y 127 de Hidalgo, Texas cuando se le detectaron paquetes escondidos en asientos y puertas de la camioneta en que viajaba. La regidora tripulaba una camioneta Mazda en color blanco y al llegar al puesto de control de la carretera 281 y pasar por el área de rayos x, se detectaron algunos paquetes envueltos con papel aluminio y cinta en los paneles de las puertas del vehículo, como en el asiento de la unidad.

La Patrulla Fronteriza avisó a la Administración de Control de Drogas, que envió agentes especiales para entrevistar a Martínez, quien confesó su participación en el transporte de la droga. Posteriormente, el pasado jueves 15, el juez Juan F. Alanis desestimó la demanda contra Ahumada Martínez, luego de que el gobierno no cumplió con su parte a la hora de "establecer mediante el estándar de causa probable que el acusado cometió el delito imputado".

Samuel Reyes, abogado de Denisse dio a conocer que la regidora y su familia fueron amenazados para transportar los paquetes que se encontraban en su camioneta, así como que no podía dar a conocer el lugar donde se encontraba la imputada, ni el estatus del proceso.

Sin embargo, trascendió que la regidora fue detenida de nueva cuenta por policías del Condado de Brooks.

El alcalde Carlos Peña Ortiz informó que la regidora Denisse Ahumada Martínez, sigue al frente de su cargo en tanto no se resuelva su situación legal y que como ayuntamiento no llamarán a la suplente de la funcionaria detenida.

"La mejor instancia para poder lidiar con esta situación es el partido al que pertenecen, ella sigue siendo regidora, son temas jurídicos que cada quien tiene que resolver, los partidos deben tomar cartas en el asunto".

Comentó que conforme a lo que marca la ley, Denisse puede tener tres inasistencias antes que el Cabildo piense en llamar a su suplente.

Cabe destacar que Anaid Alarcón Montoya se presentó en la presidencia de Reynosa para acreditar la documentación como suplente de la regidora detenida en Estados Unidos.

Montoya, entregó en la Secretaría del Ayuntamiento, la papelería que la acredita como suplente por el Partido Verde, pese a que Denisse, había abandonado este organismo político para cambiarse al Partido Acción Nacional (PAN).