Rechaza AMLO que investigados sean "testigos protegidos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los casos que investiga la FGR "le han llegado a decir" que se vuelven "testigos protegidos" a cambio de protección presidencial, pero ha dicho que no, porque eso sería inmoral y no lo puede hacer un Presidente.

Durante su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la decisión de la exsecretaria de Sedesol y Sedatu Rosario Robles de apegarse al criterio de oportunidad como testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República.

"En este caso no tengo injerencia y este caso lo lleva la Fiscalía, se piensa que es como antes que todo salía del Presidente, que la PGR actuaba por consigna, no, no estoy involucrado, esto corresponde a la Fiscalía, ellos recibieron denuncias y están llevando a cabo este proceso".

"Lo mismo en el caso del abogado Juan Collado, porque me han llegado de decir: a ver yo hablo soy testigo protegido o como se le llame, pero necesito que el Presidente me garantice que me van a respetar el acuerdo y que me digan hasta donde puedo llegar, a quién voy a denunciar, y mi respuesta es no.

"No es decirle a Juan Collado: a ver tu relación con Salinas y habla, y así intervenimos, no eso es inmoral y eso no lo puede hacer el Presidente de México", expuso.

El presidente López Obrador señaló que los acuerdos como testigos colaboradores eso le corresponde a la FGR y tiene que ser en el marco de la legalidad, "nada de acuerdos en lo oscurito, nada de concertacesiones, sino se pierde la autoridad del Presidente .

El titular del Ejecutivo insistió que si en estos casos hubo afectación a la hacienda pública tienen que devolver el dinero, porque se trata de recursos públicos.

"En el caso del señor Ancira hay una auditoría y la planta (de Agro Nitrogenados) de vendió más cara en 200 millones de dólares y ahí hay una pérdida para el erario, independientemente de la sanción y el castigo a los funcionarios, esos 200 millones de dólares tiene que regresar, porque si no hay esa reparación nosotros opondríamos en la Fiscalía. Cómo estas permitiendo la libertad bajo fianza o algo por el estilo, si no se devolvió lo que se sustrajo ilícitamente".