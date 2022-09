Rechaza Delfina Gómez críticas al plan de estudios de prueba piloto

A-AA+

La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, aseguró que existe una campaña de desinformación contra los planes y programas de estudio para educación básica, que arrancarán como prueba piloto en 960 escuelas públicas del país el 29 de octubre próximo. "Se me hace muy injusto lo que se ha dicho contra este plan que se ha hecho con mucho amor y profesionalismo. Leamos bien el documento, porque no hay nada más perverso que decir que queremos crear una ideología", dijo la funcionaria federal.

Al encabezar la 55 Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), destacó que en la construcción de los planes y programas de estudio se privilegió el diálogo y el consenso.

Acompañada por la secretaria de Educación Pública entrante, Leticia Ramírez Amaya, señaló que con las críticas a los planes y programas de estudio no afectan a una secretaria o Secretaría., afectan a un grupo de personas, porque este plan, es producto del trabajo de muchas maestras, maestros y especialistas que estuvieron días, noches y madrugadas trabajando".

En su oportunidad, Ramírez Amaya sostuvo que existen algunos desafíos en esa institución, como recuperar la matrícula faltante porque, agregó, la educación es un derecho, no un privilegio. En lo que fue la última reunión de Gómez Álvarez con la Conaedu, no faltaron los agradecimientos de la política mexiquense por la oportunidad que le dio el Presidente de estar 18 meses al frente de la dependencia.

Por su parte, Ramírez Amaya también le agradeció a la aún titular de la SEP la calidez que ha recibido en la dependencia.