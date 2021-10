Rechaza el juez la liberación de Robles

Ciudad de México.- En cuestión de tres horas Rosario Robles —una de las funcionarias más cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto durante su mandato— recibió un nuevo revés ante un tribunal.

Este miércoles, el juez no le dio oportunidad de debatir y al final de la jornada, a las afueras del Reclusorio Sur, los rostros de la familia de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social se miraban entre la dureza que provoca el enojo y el dolor.

Durante la audiencia, el juez dedicó al menos una hora a explicar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la defensa los efectos de la sentencia de amparo y la forma en la que se desarrollaría la diligencia.

De este modo, les informó que no les permitiría debatir para defender si Robles debería permanecer en prisión o si podía ir a prisión domiciliaria.

A la única a la que le permitió hablar fue a Robles y en ese momento, la exfuncionaria aprovechó para afirmar que no busca un trato preferencial ni salir del penal de Santa Martha para ir a "restaurantes lujosos".

Había esperanza en su defensa y su familia en que el argumento del deterioro en la salud de Robles podría cambiar su suerte... pero no hubo cambios... regresó al penal de Santa Martha Acatitla.

Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, acusó que detrás de la decisión de un juez de Control de ratificar la prisión preventiva justificada contra la exfuncionaria federal hay una venganza política y una acción orquestada para mantenerla presa.

"Sí es venganza, no es justicia. Ya no a la justicia selectiva, ya no a la justicia simulada, ya no", señaló Moguel Robles.

Moguel Robles afirmó que hubo una vez más una consigna y no la ley de por medio.

A pregunta expresa consideró que Robles Berlanga es una presa política de este gobierno, ya que ella regresa a una prisión mientras que otros están brindando (en alusión a Emilio Lozoya, exdirector General de Pemex) sin pisar la cárcel.

"Aquí hay una mujer a la que no se le ha comprobado nada, a la que se le ha acusado por un delito que no es grave y a la que le ratifican la prisión preventiva", explicó.