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Rechaza FGJEM dichos difundidos por CNN

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza FGJEM dichos difundidos por CNN

TECÁMAC, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rechazó las afirmaciones difundidas por la cadena CNN, según las cuales autoridades le habrían informado que un artefacto explosivo permanecía oculto dentro de un vehículo que detonó el 28 de marzo, en el que murieron dos personas.

En un comunicado emitido este martes, la corporación mexiquense señaló que no proporcionó esa información al medio y mantuvo que la indagatoria por los hechos ocurridos ese día continúa abierta, sin que existan conclusiones definitivas sobre las causas de las dos muertes reportadas.

Lo que sí confirmó en ese momento la FGJEM fue que Humberto Rangel Muñoz y Francisco Efraín Beltrán de la Peña, conocido como "Payín", son los hombres que perdieron la vida el 28 de marzo cuando la camioneta en la que viajaban explotó en Tecámac.

Según las investigaciones preliminares de la corporación mexiquense, las dos víctimas son originarias de Sinaloa y un familiar los identificó.

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Las indagatorias de la fiscalía estatal revelaron que la unidad explotó mientras se desplazaba a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque. Las autoridades no hallaron indicios de que alguien arrojara o colocara el artefacto desde el exterior.

Los dos hombres, aparentemente, provenían del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según los datos preliminares.

Después de los hechos, la fiscalía del Estado de México no había encontrado relación de las víctimas con delitos locales, aunque se revisaban posibles investigaciones federales o de otras entidades.

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