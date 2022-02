Rechaza la Corte modificar pregunta para consulta de revocación de mandato

Al no reunir los votos necesarios para invalidar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la pregunta que se realizará en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quedará como originalmente la redactó el Congreso de la Unión.

Durante la sesión de este martes, en el Pleno de la SCJN, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se quedó a un voto de los que necesitaba para avalar su propuesta de modificar la pregunta y eliminar la parte en la que se plantea a la ciudadanía si desea que el presidente López Obrador termine su sexenio.

En consecuencia, durante la consulta popular que organice el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte del proceso de revocación de mandato, la ciudadanía responderá la pregunta:

"¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?"

Los votos que definieron la validez de la pregunta tal como está prevista en la Ley Federal de Revocación de mandato fueron los de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Este bloque de ministros votaron en contra de la propuesta de Pardo, quien consideró que la parte de "o siga en la Presidencia hasta que termine su periodo" es una segunda pregunta que abre la puerta a una ratificación del cargo.

El debate sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Revocación de Mandato aún no concluye pues ahora los ministros comenzarán a analizar si los partidos políticos pueden o no intervenir en el proceso.