Rechaza Monreal que exista línea para los comisionados del INAI

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que exista línea para no designar a los comisionados del INAI, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador objetara los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna.

"No, no hay línea. Es si logramos consensuar lo sacaremos, si lo logramos. Yo pondré todo mi empeño, pero obviamente yo les he dicho que cada vez es más complejo sacar acuerdos", dijo en entrevista.

Subrayó, en este sentido, que se encuentra preocupado, ya que el INAI podría quedar inoperante una vez que se concrete la salida del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, a finales de este mes.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que el presidente López Obrador usó algunos de los argumentos que se esgrimieron en contra de los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna para objetarlos.

Indicó que asume su responsabilidad de tratar de construir la mayoría calificada, aunque aclaró que "no soy mago ni tampoco estoy obligado a lo imposible".

Adelantó que este miércoles se informará al pleno de la objeción del presidente y a partir de ese momento se podrá tomar una definición para reponer el procedimiento.