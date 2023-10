Rechazan cerrar acusación contra comisionado por incendio en INM

La tarde de este viernes se realizó una audiencia en el Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, donde el comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño, buscaba lo que se conoce como una "solución alterna" o en su caso cerrar la acusación en su contra por el incendio en la estación migratoria del pasado 27 de marzo.

La solución fue negada por un juez federal dentro de la audiencia celebrada esta tarde, ya que de acuerdo con lo que se ha informado, el imputado quien continúa al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), ofrecía reparar sólo el inmueble siniestrado y no a las víctimas directas.

Desde inicios de semana organizaciones civiles que ayudan a las familias de las víctimas del incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria del INM, en Ciudad Juárez, denunciaron que Garduño, buscaba lo que se conoce como una "solución alterna" a su proceso penal.

La "solución alterna" que buscaba Garduño se trata de un recurso legal que está reconocido dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la cual les permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra de manera alternativa.

En este caso se da dos opciones, la primera sería un acuerdo reparatorio que en este caso implicaría una negociación con las víctimas y la segunda sería la suspensión condicional del proceso en donde se incluye un plan de reparación, que es admitido o no por el juez.

En este último es el que acompaña la propuesta de Garduño, es decir, de ser aceptada la solución alterna, es el juez y no las víctimas quienes lo aceptan o no.

De acuerdo con lo que informaron las organizaciones, Garduño tiene la opción de acceder a la solución alterna porque el delito que se le imputó en meses atrás es el de ejercicio ilícito de servicio público, el cual es considerado no grave, razón por la cual también es el único involucrado del caso que enfrenta el proceso en libertad.

Al concluir la audiencia celebrada en Ciudad Juárez, se encontraba su equipo de abogados quienes estuvieron presentes en la audiencia.