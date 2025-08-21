Rechazan investigación a Alito del PRI por desvío de recursos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 21 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del INE rechazó la petición de Morena para iniciar una investigación en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, por presunto desvío de recursos en Campeche, mientras se desempeñaba como gobernador de la entidad.

La representación de Morena solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso en contra del líder priista, por un presunto desvío de recursos por 83.5 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Campeche.

"Otros audios exhibieron cómo 'Alito' Moreno daba instrucciones para extorsionar a proveedores para financiar campañas o cómo utilizaba la palabra iPads como clave para referirse al pago de candidaturas en millones de pesos en efectivo. Ese lenguaje revela una red paralela de financiamiento ilegal de la cual hoy el Revolucionario Institucional se ha beneficiado", acusó el diputado de Morena, Guillermo Santiago.

La diputada del PRI, Marcela Guerra, advirtió que esto responde a un intento de persecución política, pues las únicas pruebas son notas periodísticas y fotografías.

"Esta carnicería que pretenden, el día de mañana los carniceros del hoy van a ser las reses del mañana. Entonces, más allá de que no se pueda abrir un procedimiento, porque Morena no presenta nada de eso, lo trae a este Consejo con simples presunciones y la ley exige más que dichos generales, sin respaldo", subrayó.

Los señalamientos, continuó el diputado priista, Emilio Suárez, se tratan de un circo mediático de desprestigio.

"En ese sentido, pretender que se investigue el manejo de recursos públicos de un gobierno estatal en tramos que se encuentran fuera del ámbito de la fiscalización electoral es simple y llanamente hacer gala de un profundo y absoluto desconocimiento del derecho electoral", apuntó.

Al respecto, la consejera Dania Ravel puntualizó que estos hechos habrían ocurrido entre 2015 a 2021, por lo que el tiempo para iniciar un procedimiento ya prescribió.

Además, recordó que la Unidad Técnica de Fiscalización sólo puede conocer de estos temas cuando hay un pronunciamiento previo de una autoridad, en donde determine que efectivamente se utilizaron mal estos recursos públicos y, además, con el objeto de incidir en un proceso electoral.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de rechazar el recurso interpuesto por Morena para iniciar un procedimiento en contra de él y del partido por presunto desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilegal y lavado de dinero.

El dirigente priista destacó que el INE "rechazó de manera unánime la propuesta de Morena de inventar y fabricar un procedimiento en mi contra y en contra del PRI por supuestas irregularidades en Campeche (2015-2019). ¡Háganme el favor, de hace 10 años!".

Afirmó que Morena ataca, miente y calumnia sin ningún sustento legal y aseguró que el partido en el poder sólo quería montar un show mediático "para continuar la persecución política en mi contra y de mi familia".

Alejandro Moreno sostuvo que cada vez que Morena intente intimidar, va a fracasar, pues su estrategia es clara: inventar y fabricar acusaciones, "porque no pueden con la fuerza de un PRI firme y combativo".

"No nos vamos a doblar. Jamás les tendremos miedo, el miedo es de cobardes. Siempre los vamos a enfrentar, aun poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestra familia", indicó.

Dijo que el PRI seguirá denunciando los abusos del poder y las amenazas, y defendiendo a México de un gobierno autoritario y de todos los "narcopolíticos" de Morena.

"Morena, claro que es un peligro para México: es un desastre y la vamos a desenmascarar. No nos doblan, no nos compran y no nos intimidan. Vamos a derrotarlos en las urnas y en las calles, porque la fuerza del PRI y del pueblo de México es mucho más grande que su corrupción, su cobardía y su complicidad".

En redes sociales, el presidente del partido tricolor aseguró que todo el mundo ya sabe quién es Morena: un gobierno corrupto, autoritario y aliado del crimen organizado.

"No sólo destruyen a México desde dentro, también manchan la imagen de nuestra patria afuera. Por eso los vamos a seguir denunciando a nivel internacional, en cada foro y en cada espacio, hasta que quede claro que Morena es sinónimo de fracaso, de mentiras y de traición al pueblo de México".

Por último, manifestó que los priistas "no permitirán que conviertan a México en otra Venezuela".

"Aunque nos cueste la vida, vamos a defender nuestra democracia, nuestras libertades y el futuro de nuestros hijos. Con el PRI de frente y con la fuerza del pueblo de México, Morena jamás impondrá su dictadura".