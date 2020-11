Rechazan propuesta del PAN de reabrir el caso "News Divine"

Diputados locales de Morena, PT, PES y PVEM rechazaron la propuesta del PAN, para reabrir el caso "News Divine", "pues a más de 12 años, los familiares y víctimas se sienten olvidados, además de que sigue pendiente la reparación del daño para las víctimas y, lo más grave, siguen sin citar a Francisco Chíguil Figueroa, para que responda por los delitos cometidos".

Así lo pidió el panista Jorge Triana Tena, quien pidió a la fiscal General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos, que si bien asegura que hará justicia y ha reabierto indagatorias pasadas, "haga lo mismo con este caso, porque tal parece que sólo mira hacia atrás con los enemigos de su partido, pero protege a los suyos, como es el caso de Chiguil Figueroa", acusó.

Recordó que el 20 de junio de 2008, en el establecimiento mercantil denominado "News Divine", se llevó a cabo una visita de verificación en coordinación con UNIPOL, con la participación de dos servidores públicos de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero.

Además, 183 elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (aunque la Comisión de Derechos Humanos capitalina refiere que fueron menos policías), y ocho de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), compuestos por cuatro Ministerios Públicos y cuatro de la Policía Judicial.

Como consecuencia de ese operativo mal planeado, "los jóvenes comenzaron a salir por espacios reducidos y de forma atropellada, lo que provocó que 17 resultaran lesionados y 12 perdieron la vida.

"El sobredimensionamiento y protagonismo de un mal servidor público: Guillermo Zayas González (jefe de la UNIPOL), fue un factor determinante en esta tragedia, que queda de manifiesto en 19 errores detectados por la Procuraduría General de Justicia durante las primeras investigaciones del caso", recordó el panista.

Ebrard "no tuvo ningún fincamiento de responsabilidad administrativa": Triana

Además, Marcelo Ebrard Casaubón, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, "revolvió indebidamente competencias y funciones de corporaciones de policía preventiva de seguridad pública, con las de procuración de justicia, que dejaron al descubierto errores, torpezas y acciones que se manifestaron en la tragedia del 'News Divine'", sostuvo Triana Tena.

Sin embargo, destacó el panista, "no tuvo ningún fincamiento de responsabilidad administrativa, ni penal. Aunque en el ámbito de la responsabilidad política, los entonces secretario de Seguridad Pública y procurador General de Justicia, fueron presionados para presentar su renuncia al cargo, pero no hubo para ellos responsabilidades administrativas, ni penales", dijo.

Reconoció que en aquel momento se ejerció acción penal en contra de 41 personas, de las cuales 39 tenían la calidad de servidores públicos y dos particulares.

Aunque el 9 de febrero de 2016, según datos proporcionados por el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, 35 fueron puestos en libertad, al reclasificarse el delito de homicidio doloso, por el que originalmente se les consignó, por el de homicidio culposo.

Mientras que a Francisco Chíguil Figueroa, en ese entonces delegado en Gustavo A. Madero, "quien debió encabezar por medio de su área Jurídica y de Gobierno una mera supervisión administrativa", renunció al cargo ante la amenaza de destituirlo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de todos los partidos de aquel entonces.

"Actualmente hay abierta una investigación, en la que aparece entre los investigados Francisco Chíguil, galardonado por su partido con el cargo de Alcalde de Gustavo A. Madero", destacó el legislador.

Incluso, Triana Tena destacó que el 19 de junio de 2019, el juez Ángel Aarón Cámara, resolvió que, a fin de impartir justicia a las víctimas, debía reponerse la investigación, por lo que dejó sin efecto la petición de no ejercicio de la acción penal en contra de Francisco Chiguil por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Enfatizó el panista que el actual alcalde de la GAM, "está relacionado en las carpetas de investigación: CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/2313/06-2018 y CI-FSP/B/UI-B-3 y C/D2314/06-2018, por los delitos de homicidio, lesiones, uso indebido de facultades y atribuciones, ejercicio ilegal del servicio público, corrupción de menores y lo que resulte, a raíz de las correspondientes investigaciones", señaló.