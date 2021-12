"Rechazo a migrantes, por considerar que aumenta delincuencia"

En México se rechaza la llegada de migrantes por considerarlos responsables del aumento de la delincuencia o la pérdida de empleos, dijo Estefanía Cruz Lera, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), quien agregó que son visibles algunas actitudes antiinmigrantes en ciudades como Tijuana.

"México tiene un doble estándar hacia ellos: reconoce la condición de refugiados a venezolanos, sirios y afganos, pero no a los centroamericanos quienes buscan transitar por nuestro país hacia Estados Unidos, incluso se han visto algunas actitudes antiinmigrantes en entidades por los que transitan, ejemplo de ello es Tijuana, una ciudad que ha recibido miles de migrantes mexicanos y extranjeros, y que se formó con esta vena migratoria", dijo.

Ante ello, agregó que al igual que en Estados Unidos, el Estado mexicano requiere de una política integral para evitar problemas que implican las caravanas que cruzan por el país.

"En el caso del éxodo centroamericano, nos encontramos entre la espada y la pared, pues por un lado no se quisiera asumir estas posturas de securitización, ni desplegar a la Guardia Nacional hacia la frontera sur de México", externó.

En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora este sábado, Cruz Lera habló de la necesidad de atacar las causas profundas de este fenómeno, como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, añadió, esto es algo que no se resolverá de un día para otro por lo que se requieren respuestas por generaciones, para detener estos desplazamientos.

Dijo que América del Norte es la región que históricamente destaca por ser de las principales receptoras de flujos migratorios; y Estados Unidos se mantiene a la cabeza como destino mundial.

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de Naciones Unidas, más de 50 millones de migrantes internacionales (18 por ciento del total global) se encontraron en el vecino país en 2020.

Destacó que durante 2021, la mayoría de quienes se vieron obligados a abandonar su lugar de origen lo hizo por dos razones: conflictos políticos, bélicos y sociales, como es el caso de los sirios, venezolanos y afganos; así como medioambientales, aunque en su mayoría se trasladan al interior de sus propios países.

La académica universitaria resaltó que "en el mundo aun no llegamos al momento de desplazados internacionales ambientales, pero es evidente que, con la intensificación de los desastres naturales, consecuencia del cambio climático, lo serán; esa es la mayor preocupación de los organismos internacionales, y no se está preparado para recibirlos".