Análisis de la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco

Esta tarde, la Sección Instructora rechazó admitir a proceso la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco.

Por tres votos en contra de los diputados oficialistas Hugo Eric Flores (Morena), Adriana Belinda Quiroz (Morena) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM); y sólo uno a favor de Germán Martínez (PAN).

"Yo fui derrotado en admitir el asunto, el día de hoy. Yo no me presto a impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies", dijo Germán Martínez al término de la reunión de la Sección Instructora.