Recibe Dulce María Sauri carta de AMLO para investigar a la ASF

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), informó que ya recibió la carta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar una investigación a la Auditoría Superior de la Federación por el escándalo en el cálculo del costo del Nuevo Aeropuerto.

En entrevista, la presidenta de San Lázaro informó que esta petición será turnada a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, pues este órgano legislativo es el responsable de dar seguimiento a las cuestiones de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Recordó que el próximo lunes, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares y varios funcionarios más de la ASF están citados a una reunión el próximo lunes para abundar en los informes individuales de la Cuenta pública 2019.

"Quiero anticipar que la Comisión de Vigilancia, previamente ha citado para el lunes próximo al auditor superior y a varios de sus funcionarios para abundar los informes de resultado que presentó, la tercera parte justamente, el sábado pasado y, desde luego, expresar los distintos comentarios, puntos de vista y, en este caso, una muy puntual solicitud del Presidente de la República", dijo.

Dulce María Sauri recordó que la Comisión de Vigilancia tiene su mecanismo para desahogo, tiene una junta directiva muy capaz que ya está preparando, desde previo al día de hoy, esta reunión muy relevante.

"Y nada más señalar que los resultados definitivos que son entregados a la Comisión de Presupuesto para que elabore el dictamen que es el que se llevará al pleno en el próximo mes de octubre, todavía están en proceso. Y eso justamente creo que será parte de lo que se tratará el próximo lunes. Es decir, no es un informe provisional porque está acompañado de un informe ejecutivo, pero no es el definitivo.

"Y luego, después del 31 de octubre que ya será en la próxima Legislatura, será con una nueva Comisión de Vigilancia y una nueva Comisión de Presupuesto, ya tendrá oportunidad el Pleno de la LXV Legislatura de conocer el dictamen sobre la Cuenta Pública 2019, con dos años de retraso, pero así está la ley", dijo.

Esta mañana, al acusar que hubo un uso político para dañar la imagen de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará a la Cámara de Diputados investigar a la ASF, por considerar que el informe de la cuenta pública 2019 fue tendencioso y falseó la información sobre el uso de los recursos públicos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador evitó señalar cómo responsable al auditor superior de la Federación David Colmenares Páramo.

"No quiero señalar a nadie... no es un asunto personal contra alguien, pero pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto es que imagínense, se da conocer este informe, en especial este documento del aeropuerto y vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen, vean el escándalo que hicieron, hasta intelectuales orgánicos".

Sellado que su gobierno no dejará pasar nada que signifique engañar a la gente o manipular. "Nada de falsear, la verdad nos hará libres".